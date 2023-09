Mariana Gómez, actriz de ‘La reina del flow’, relató cómo un productor la hizo sentir terrible en un casting; le criticó su físico

Mariana Gómez contó mala experiencia en su primer casting

“Cuando yo estaba chiquita fue muy duro. La primera vez que yo hice un casting fue a los 15 años y me llevaron a donde un productor. Yo me senté con él y me dijo como: Mi amor, si quieres entrar a la televisión te toca bajar de peso. Ponte tetas, me dijo algo de la nariz y yo no entendí porque yo pensé toda mi vida que mi nariz era muy bonita y eso me rayó mucho por mucho tiempo y mejor dicho, me volvió mier%$”, contó en el formato.