Adriana Lucía habló sobre situación que vivió en su matrimonio y de sorpresa que la marcó: “Lo estaba conociendo”

La cantante confesó la noticia que le cambió la vida al poco tiempo de llegar al altar con su pareja.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de febrero de 2026, 3:06 p. m.
Cantante y compositora colombiana, que tiene dos hijas gemelas. Foto: Instagram: @adrianalucia

Adriana Lucía se roba las miradas debido a su rol como cantante y artista. La celebridad cautivó con su voz, trabajo y estilo, llegando a escenarios en los que muestra la cultura nacional.

La intérprete también ha sido centro de reacciones entre los usuarios de redes sociales debido a su posición política, con la cual respalda al gobierno de Gustavo Petro. La famosa siempre apoyó esta corriente, por lo que recibe todo tipo de comentarios.

También es objeto de comentarios por su vida personal y recientemente fue protagonista de un video en el que cuenta una situación que la marcó en su matrimonio.

En diálogo con Ana María Hoyos, la cantante, que ha sido nominada a los Latin Grammy, reveló que a los pocos meses de darse el sí con su esposo recibió la noticia de que estaba embarazada.

En sus palabras, en ese momento apenas estaba forjando su vínculo con el hombre que la flechó cuando una sorpresa les llegó.

Cuando yo tenía cinco meses de casada, o sea, a ese man lo estaba conociendo, yo tenía un dolor de cabeza, no te imaginas, no se me quitaba y no se me quitaba, y fui al médico por el dolor de cabeza. Dije: no, apenas termine la gira yo tengo que ir al médico. Porque era a punta de pastillas para el dolor de cabeza y se me quitaba y otra vez”, dijo en el pódcast.

“Así fueron 15 días, se me quitaba y otra vez”, agregó.

Cuando finalmente fue al médico, contó: “Me hicieron una prueba de embarazo y tenía tres meses por ecografía, o sea a los dos meses de casada ya yo estaba embarazada”, relató.

Adriana Lucía, que tuvo un roce con María Fernanda Cabal, lleva más de diez años de matrimonio con Felipe Buitrago, un odontólogo apasionado por el deporte y padre de los tres hijos que nacieron de su amor.

