Adriana Lucía condenó bombardeo en el que murieron menores de edad y le lanzó mensaje a Petro: “Deben responder”

La reconocida cantante Adriana Lucía, quien ha mostrado un gran apoyo al presidente Gustavo Petro y su Gobierno, condenó duramente el bombardeo que se llevó a cabo en Guaviare y que dejó a siete menores de edad muertos.

A través de su cuenta de X, la artista dejó en claro que los niños, niñas y adolescentes deben quedar siempre por fuera de los hechos de violencia.

“Los seis menores que murieron en el bombardeo jamás debieron morir, como tampoco debieron ser reclutados y es el Estado quien debe garantizar que así sea“, escribió.

Los seis menores que murieron en el bombardeo jamás debieron morir, como tampoco debieron ser reclutados y es el Estado quien debe garantizar que así sea.

Es muy triste lo ocurrido en el Guaviare. Son niños víctimas de reclutamiento y víctimas del Estado. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) November 16, 2025

Por lo mismo, calificó como “triste” lo que pasó en esta zona del país. “Es muy triste lo ocurrido en el Guaviare. Son niños víctimas de reclutamiento y víctimas del Estado“, manifestó.

Lo más llamativo fue que la compositora, en otra publicación de la misma red social, afirmó que es “inaceptable” lo que ocurrió y le pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al jefe de Estado dar la cara.

"El ministro de defensa y el presidente deben responder por este hecho tan indignante“, apuntó.

Finalmente, terminó su mensaje citando una parte del pronunciamiento que hizo la Defensoría del Pueblo acerca de lo ocurrido. “El principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra“, agregó.

Esto es inaceptable. El ministro de defensa y el presidente deben responder por este hecho tan indignante. “ el principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra”. https://t.co/BJYDLe7qGW — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) November 17, 2025

Pese a la controversia y a las críticas que ha recibido el Ejecutivo, el presidente Petro justificó el bombardeo y sostuvo que es mentira que haya roto el principio de distinción.

“Es desobligante que comparen los bombardeos a Gaza, al remanso en Putumayo y a los lancheros en el Caribe, en esos sitios han bombardeado solo civiles desarmados y lo hacen con armas mucho más letales que las que usamos, no es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva“, dijo.

De hecho, el máximo mandatario sostuvo que el grupo guerrillero bombardeado, que hace parte de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, solo tenía combatientes y, además, desconocían que allí hubiera presencia de menores de edad.

“Estos grupos creen que reclutando niños protegen a sus mandos y capos. Esa creencia debe evaporarse”, manifestó.

En su mensaje, Petro dejó en claro que seguirá tomando este tipo de decisiones cada vez que identifiquen, como según él hicieron en esta oportunidad, que se pueden salvar más vidas de las que se arriesgan.