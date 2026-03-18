Adriana Lucía se pronunció ante ataque que recibió por su apoyo al gobierno Petro: “¿Me está pagando quién?"

Adriana Lucía ha logrado captar la atención del público gracias a su trayectoria como cantante y artista, destacándose por su voz, su estilo y su apuesta por resaltar la cultura colombiana en distintos escenarios.

Adriana Lucía habló sobre situación que vivió en su matrimonio y de sorpresa que la marcó: “Lo estaba conociendo”

Además de su faceta musical, la intérprete también ha generado diversas reacciones en redes sociales por sus posturas políticas. La artista ha manifestado su respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que la ha convertido en tema de conversación constante y la ha llevado a recibir todo tipo de comentarios por parte de los usuarios en plataformas digitales.

De hecho, recientemente, Adriana Lucía fue blanco de ataques en redes sociales, precisamente por apoyar a la izquierda colombiana en todo el proceso político que se lleva desde hace cuatro años. La cantante siempre se preocupó por distintos temas, intentando alzar su voz.

Sin embargo, según se vio en X, una cuenta publicó una imagen en la que se aseguraba que ella luchaba y buscaba la protección de miles de personas en manifestación y espacios públicos, pero ahora prefería callar porque le estaba pagando el gobierno Petro.

“Antes gritaba: ‘¡Nos están matando!’, ahora calla porque le están pagando“, dice el post.

No obstante, la celebridad, que contó un detalle sobre su vida personal, respondió en este mismo escenario y cuestionó de dónde se sacaba que le estaban pagando de parte de la política.

De igual manera, indicó que no comprendía la necesidad de ciertas personas de inventar y lanzar palabras fuertes sin conocimiento, ya que ella tenía su conciencia tranquila de que jamás ha recibido esta clase de ingresos por su activismo.

“¿Me está pagando quién y por hacer qué? ¡ Qué cosa que estos “fans club” hablen de matar y de pagar! Yo siempre estaré del lado de La Paz y de la vida. Reposo sobre mi almohada con mi conciencia tranquila”, escribió en la cuenta, donde enmarcó su incomodidad y sorpresa de estos señalamientos.