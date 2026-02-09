Confidenciales

Fuerte choque entre María Fernanda Cabal y Adriana Lucía: “Yo no tengo camaradas, no soy corrupta”

La artista respondió a las críticas que le hizo en redes sociales la senadora del Centro Democrático.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 10:44 a. m.
Adriana Lucía, reconocida cantante colombiana, respondió a las críticas que le hizo la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, en medio de la crisis por las inundaciones que se registran en el departamento de Córdoba.

Todo comenzó cuando la artista compartió una grabación sobre las emergencias que han dejado las lluvias y agregó el siguiente mensaje:

Córdoba vive hoy una tragedia de gran magnitud. Es imposible no conmoverse al ver las imágenes y hacernos al menos una idea de lo que está ocurriendo. Tierras completamente anegadas, pueblos cubiertos por el agua, animales buscando refugio, familias dejando sus casas”, dijo Adriana Lucía.

María Fernanda Cabal la refutó: “Adriana Lucía, recuerde que fue en el Gobierno que usted apoyó que se robaron la UNGRD. Los camaradas de Petro se apropiaron de más de 1,7 billones de pesos, mientras ustedes no decían nada. La invito a conmoverse con las imágenes del robo en La Guajira o con las masacres que ya no cuentan”.

Adriana Lucía contestó: “Mi tierra es mi amor más profundo y haré todo para servirle. Hoy, vive una tragedia gigantesca que conmueve. Yo creo que todos los corruptos deben pagar cárcel. Yo no tengo camaradas, no soy corrupta, no tengo vínculos con el Gobierno, nunca he recibido subsidios. Sirva más bien”.

