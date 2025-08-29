Colombia cuenta con una gran variedad de cantantes que, además de expresar su arte a través de canciones, también opinan sobre diversos temas, incluida la política. Este es el caso de la artista Adriana Lucía.

La intérprete de Quiero que te quedes preocupó a sus seguidores recientemente al compartir que está siendo víctima de amenazas llenas de odio tanto en su contra como de sus hijas.

“Miserables, degeneradas, merecen ser emp@l@d@s en plaza pública por ser tan corruptas y m@ldit@s. ¿Ya no cuentas masacres? Ojalá sus asquerosas hijas paguen todas sus culpas, maldita corrupta. Usted es cómplice de este gobierno criminal y tarde o temprano tendrá que pagar por ser tan arrastrada. MALDITA SEA TODA SU FAMILIA!”, es la amenaza que le llegó a la cantante.

Adriana Lucía reveló amenaza que llegó a su restaurante

La cantante, que también fue ganadora del reality culinario más famoso de Colombia: MasterChef Celebrity, abrió un restaurante en Bogotá llamado La Tienda del Porro, el cual también fue blanco de amenazas.

Según contó en su cuenta de X, personas desconocidas hicieron una llamada anónima al teléfono oficial del restaurante para advertirle que se cuidara porque tenían toda la intención de quemar el lugar.

La cantante recibe amenazas de muerte. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Su comentario se dio luego de que una usuaria en esta red social incitará a las personas a realizar una “sanción social” en contra de su local.

“Luego de que la señora @CatalinaRivasB incitara a las personas a hacerme una sanción social en mi restaurante, recibimos una llamada amenazante en el teléfono oficial de La Tienda del Porro. Dijeron que me cuidara, que iba a quemar el lugar. @FiscaliaCol @CaiVirtual”, escribió la cantante.

Ante esto, varios seguidores le recomendaron iniciar un proceso legal. Ella respondió: “Estamos en eso”, indicando que ya está en manos de sus abogados.

Debido a la primera amenaza, Adriana Lucía señaló que desear un acto tan atroz solo “habla de la podredumbre que hay en el corazón del ser humano”. Además, señaló que tratarla a ella y a sus hijas de esa forma “no los hace mejores personas que yo y no voy a permitir que nos hagan daño”.

Adriana Lucía habló de la amenaza que llegó a su restaurante. | Foto: Foto: Sony Music

