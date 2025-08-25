Gente
Adriana Lucía denunció amenazas de muerte; teme por la vida de sus hijas
La cantante sorprendió a sus seguidores al revelar el mensaje que le envió un hombre en Instagram.
Adriana Lucía, una de las cantantes más reconocidas del país, preocupó a sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, pues a través de su más reciente publicación reveló que está siendo víctima de hostigamiento y amenazas por parte de un usuario, que le ha mandado fuertes mensajes en los que afirma que la artista y sus hijas corren peligro.
“Miserables, degeneradas, merecen ser emp@l@d@s en plaza pública por ser tan corruptas y m@ldit@s. ¿Ya no cuentas masacres? Ojalá sus asquerosas hijas paguen todas sus culpas, maldita corrupta. Usted es cómplice de este gobierno criminal y tarde o temprano tendrá que pagar por ser tan arrastrada. MALDITA SEA TODA SU FAMILIA!“, se lee en la publicación.
Ante esto, la cantante mostró su preocupación y añadió un fuerte mensaje en el que compartió su punto de vista con respecto a la situación y expuso que buscará ayuda legal para resolver la situación.
“Desear que alguien sea empalado públicamente y además meterse con unas niñas de 3 años habla de la podredumbre que hay en el corazón del ser humano. Todas las acciones legales las tomaré una a una. Tratarme de esta manera a mí y a mis hijas no les hace mejor persona que yo y no voy a permitir que nos hagan daño”.
Por otro lado, pidió que sus seguidores se unieran en oración con el fin de resolver muy pronto la situación y evitar cualquier situación que pueda perjudicar a la cantante y a las personas que la rodean.
“A los creyentes de verdad (aclaro esto porque las peores cosas las he recibido de supuesto hijos de Dios) les pido una oración y agradezco de antemano el amor y los buenos deseos para mí y mi familia. Que el señor nos bendiga y proteja”.
Por su parte, Martina La Peligrosa, su hermana menor, le mostró apoyo y escribió un mensaje para darle fortaleza.
“Estás cubierta con todo el amor de quienes te conocemos y te amamos profundamente Herma”.
La cantante recibió el apoyo de miles de personas, quienes se manifestaron por medio de la sección de los comentarios.
“Esto no se trata de política, se trata de derechos”; “Perfil denunciado por incitar al odio y amenaza”; “Todo mi amor y admiración por ti y tu familia”; “Yo no comparto el ideal político de Adriana Lucía, pero rechazo totalmente estas agresiones”; “Estas son personas enfermas de alma y corazón”, son algunas de las palabras que se leen.