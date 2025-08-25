Adriana Lucía denunció amenazas de muerte; teme por la vida de sus hijas

Adriana Lucía, una de las cantantes más reconocidas del país, preocupó a sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, pues a través de su más reciente publicación reveló que está siendo víctima de hostigamiento y amenazas por parte de un usuario, que le ha mandado fuertes mensajes en los que afirma que la artista y sus hijas corren peligro.

“Miserables, degeneradas, merecen ser emp@l@d@s en plaza pública por ser tan corruptas y m@ldit@s. ¿Ya no cuentas masacres? Ojalá sus asquerosas hijas paguen todas sus culpas, maldita corrupta. Usted es cómplice de este gobierno criminal y tarde o temprano tendrá que pagar por ser tan arrastrada. MALDITA SEA TODA SU FAMILIA!“, se lee en la publicación.

Adriana Lucía animará el XXI Festival Colombia Canta y Encanta. | Foto: cortesía Festival Colombia Canta y Encanta

Ante esto, la cantante mostró su preocupación y añadió un fuerte mensaje en el que compartió su punto de vista con respecto a la situación y expuso que buscará ayuda legal para resolver la situación.

“Desear que alguien sea empalado públicamente y además meterse con unas niñas de 3 años habla de la podredumbre que hay en el corazón del ser humano. Todas las acciones legales las tomaré una a una. Tratarme de esta manera a mí y a mis hijas no les hace mejor persona que yo y no voy a permitir que nos hagan daño”.

Por otro lado, pidió que sus seguidores se unieran en oración con el fin de resolver muy pronto la situación y evitar cualquier situación que pueda perjudicar a la cantante y a las personas que la rodean.

“A los creyentes de verdad (aclaro esto porque las peores cosas las he recibido de supuesto hijos de Dios) les pido una oración y agradezco de antemano el amor y los buenos deseos para mí y mi familia. Que el señor nos bendiga y proteja”.

Por su parte, Martina La Peligrosa, su hermana menor, le mostró apoyo y escribió un mensaje para darle fortaleza.

“Estás cubierta con todo el amor de quienes te conocemos y te amamos profundamente Herma”.

La cantante recibió el apoyo de miles de personas, quienes se manifestaron por medio de la sección de los comentarios.