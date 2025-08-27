Margarita Rosa de Francisco hizo fuerte pronunciamiento por las amenazas de muerte hacia Adriana Lucía

En la noche del pasado lunes, 25 de agosto, Adriana Lucía, reconocida por interpretar canciones como Quiero que te quedes, Llegaste tú y Volver a comenzar, preocupó a sus millones de seguidores en redes sociales, al revelar que recibió un fuerte mensaje por parte de un usuario de Instagram.

En el texto que escribió el hombre bajo el nombre de Carlos Alberto Caliche, se identifican varias palabras en tono de hostigamiento y amenaza, pues afirma que la artista y sus pequeñas gemelas están en peligro.

La cantante recibió amenazas de muerte. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Miserables, degeneradas, merecen ser emp@l@d@s en plaza pública por ser tan corruptas y m@ldit@s. ¿Ya no cuentas masacres? Ojalá sus asquerosas hijas paguen todas sus culpas, maldita corrupta. Usted es cómplice de este gobierno criminal y tarde o temprano tendrá que pagar por ser tan arrastrada. MALDITA SEA TODA SU FAMILIA!“, fue el mensaje que recibió.

Frente a este caso y en medio de un profundo miedo, especialmente por la integridad de sus bebés, Adriana Lucía rompió el silencio y expuso su punto de vista frente a la situación. Además, dejó en claro que es consciente del peligro, por lo que buscará ayuda de las autoridades, con el fin de evitar cualquier situación desafortunada.

“Desear que alguien sea empalado públicamente y además meterse con unas niñas de 3 años habla de la podredumbre que hay en el corazón del ser humano.Todas las acciones legales las tomaré una a una. Tratarme de esta manera a mí y a mis hijas no les hace mejor persona que yo y no voy a permitir que nos hagan daño”.

Agregó: “A los creyentes de verdad (aclaro esto porque las peores cosas las he recibido de supuesto hijos de Dios) les pido una oración y agradezco de antemano el amor y los buenos deseos para mí y mi familia. Que el señor nos bendiga y proteja”.

Margarita Rosa de Francisco reaccionó a las palabras de Adriana Lucía

Por medio de su cuenta oficial de X, la actriz, presentadora y escritora, mostró solidaridad frente a la situación que enfrenta Adriana Lucía y se pronunció de manera contundente.

“Mi querida Adriana Lucía, desde aquí recibe todo mi apoyo y admiración. Espero que la Fiscalía haya tomado ya medidas con respecto al acoso infamante del que estás siendo víctima. Un fuerte abrazo”, escribió.

