María Fernanda Cabal le reclama a la cantante Adriana Lucía, a propósito de su mensaje por la certera crisis humanitaria en Córdoba

La senadora María Fernanda Cabal le reclamó a la cantante Adriana Lucía por su supuesta incoherencia. Esto, en medio de la crisis humanitaria que viven los habitantes del departamento de Córdoba, afectados por la ola invernal.

“Para nuestra gente cordobesa. Hoy los necesitamos más que nunca. Y quienes quieran sumarse pueden escribir aquí debajo para ponernos en contacto y así seguir sumando esfuerzos. agradecimientos @GobCordoba_ por las imágenes facilitadas", escribió en X, inicialmente, la cantante Adriana Lucía.

“A nombre de ellos les dejamos la siguiente información: La vida es lo más importante Ante el aumento del nivel del agua, se recomienda el desalojo preventivo de las viviendas ubicadas en zonas de riesgo. Si vives a orilla del río o en zonas aledañas”, agregó.

En otro mensaje, mostrando las imágenes de la magnitud de la tragedia, Adriana Lucía escribió: “Córdoba vive hoy una tragedia de gran magnitud. Es imposible no conmoverse al ver las imágenes y hacernos al menos una idea de lo que está ocurriendo. Tierras completamente anegadas, pueblos cubiertos por el agua, animales buscando refugio, familias dejando sus casas”.

Y fue a este último mensaje que la senadora María Fernanda Cabal, integrante del Centro Democrático, respondió: “Adriana Lucía recuerde que fue en el gobierno que usted apoyó que se robaron la UNGRD. Los camaradas de Petro se apropiaron de más de 1,7 billones de pesos mientras ustedes no decían nada. La invito a conmoverse con las imágenes del robo en la Guajira o con las masacres que ya no cuentan”.

De esta manera, la congresista recordó uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno del presidente, Gustavo Petro: El saqueo a la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres) con fines políticos. El dinero que terminó en actos de corrupción estaba destinado para atender casos como los que vive el departamento de Córdoba. Y cabe recordar que Adriana Lucía fue una artista que abiertamente apoyó a Petro en sus fines de llegar a la Casa de Nariño.

En cuanto a la crisis de Córdoba, el presidente Petro publicó un mensaje en X señalando a responsables y anunciando investigaciones. “Estas inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen dos orígenes diferentes a investigar. 1. La crisis climática imprevisible que trajo un frente frío artico. Hoy y mañana tendremos su coletazo final: mucha atención en el nordeste antioqueño y oriente antioqueño. 2. De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas. Es decir había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina”.

“Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, saben cuántas pérdidas de vida y bienes perdió Colombia y saben ¿Cúanta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá? ¿Esa energía perdida acaso no debió sustituir al gas, diez veces más caro que la energía hídrica, en vez de botarla en forma de agua torrentosa a esta hora sobre las casas de los campesinos y las ciudades, ¿por qué no reemplazaron la energía térmica? ¿porque hicieron importar gas carísimo a Colombia? ¿Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses?“, agregó Petro.

Así se ve la emergencia desde el aire en Córdoba: corregimientos y veredas enteras tapadas por el agua. Animales y cultivos agrícolas son los más perjudicados. Foto: CUETA DE X @ALEANBORJA

“Será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa, no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino en mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país. He ordenado investigación inmediata a las superintendencias y rendir informe El gerente de Urrá mantuvo el 27% de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del nivel permitido. Debe ya renunciar Quiero que la asociación de generadores de energía se exprese en este momento. Eficaz el gremio de los generadores para tumbar decretos en la corte constitucional para que no le suban impuestos y silencio cuando la codicia de sus asociados ha hecho perder vidas y profundizado un desastre nacional? Lo que vemos en el el Caribe es un delito ambiental”, puntualizó.