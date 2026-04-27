Llega a Bogotá una cumbre para repensar la equidad desde la tecnología

La apuesta que impulsa la cumbre Wo’Man Equity nace de la iniciativa de Marisol Pabón Rodríguez, quien fue presidenta en Colombia del Women Economic Forum 2025, y María Eugenia Saldarriaga, coach y exmiembro del consejo directivo y asesor de WEF Colombia. Ambas abrieron un espacio sobre equidad de género que busca ampliar la conversación, dejar de enfocarla únicamente en las mujeres, y convocar a toda la sociedad interesada en el cruce entre equidad y tecnología.

Esa visión tomará forma el próximo 29 de abril en el Wo’Man Equity Tech Experience Summit, una cumbre que se realizará en la Universidad EAN desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y que espera reunir entre 700 y 800 asistentes. La jornada pondrá sobre la mesa una realidad que sigue marcando diferentes sectores: la brecha de género en el sector tecnológico, en el cual “la participación sigue siendo cercana al 70 por ciento de hombres frente a un 30 por ciento de mujeres”, afirma Pabón.

Entre las voces invitadas hay perfiles que han marcado agenda en la región. Estarán la creadora de contenido y conferencista internacional Regina Carrot, la empresaria del ecosistema digital Lina Cáceres, el líder empresarial David Colmenares Spence, la directora de Women in Tech Colombia, Patricia Helena Fierro Vitola, y la presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero, Sandra Suárez. A ellos se suman periodistas, académicos, ejecutivos y creadores que participarán en paneles sobre medios, talento y transformación digital.

Uno de los momentos que promete generar conversación será la intervención de Marisol Pabón con su charla De empoderada a victimaria ¿también hay hombres que piden igualdad?, una propuesta que cuestiona narrativas tradicionales y busca ampliar la discusión sobre los roles en la equidad de género.

La agenda incluye formatos poco convencionales como los Wo’Man Equity Talks, espacios de diálogo sin filtro en los que hombres y mujeres conversan en igualdad de condiciones, además de keynotes, paneles y experiencias interactivas. Habrá muestras empresariales, firmas de libros, transmisión en vivo de programas de televisión y hasta demostraciones tecnológicas con robots, pensadas para acercar estos temas a cualquier tipo de público.

El evento hace parte de una programación de tres momentos. El martes 28 de abril se realizará un encuentro privado con aliados en el Hotel Radisson, mientras que el jueves 30 habrá un cierre con un taller especializado en las instalaciones de Microsoft, enfocado en formación tecnológica.

Además de las conversaciones, los asistentes recibirán acceso a cursos certificados en inteligencia artificial avalados por la Universidad EAN, una apuesta que busca traducir la discusión en herramientas concretas para el día a día.

La invitación está abierta a estudiantes, empresarios, jóvenes, familias y cualquier persona interesada en entender cómo la tecnología está transformando la sociedad y qué papel juega la equidad en ese proceso. La cumbre plantea una idea que atraviesa toda su programación, la igualdad no se construye desde un solo lugar, sino desde la participación de todos. En el siguiente enlace podrá inscribirse al evento: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbEnKyEa7z33OHLdjrfCL93u9abNz_e0bfUROo5GfjeAy4rg/viewform