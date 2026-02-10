Emcali anuncia mejoras en infraestructura para el monitoreo de acueducto y telecomunicaciones

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, anunciaron una serie de intervenciones en infraestructura física y tecnológica orientadas a fortalecer el monitoreo del acueducto, el alcantarillado y los servicios de telecomunicaciones en la ciudad. Las acciones hacen parte del proceso de modernización y optimización operativa que adelanta la empresa para mejorar la calidad del servicio y las condiciones de trabajo del personal técnico.

Uno de los frentes de intervención se concentra en la Central Telefónica de Colón, sede estratégica para la operación de telecomunicaciones en Cali. Allí, Emcali avanza en un plan de adecuaciones locativas que busca mejorar los espacios donde operan las cuadrillas y equipos encargados de realizar conexiones, mantenimientos y reparaciones de internet y telefonía en hogares y comercios.

Las obras fueron definidas tras un recorrido técnico por la sede, en el que se evaluó el estado del inmueble, los puestos de trabajo y la infraestructura asociada a la operación. Como resultado, se identificaron necesidades de mantenimiento que serán atendidas mediante un contrato ya suscrito y en ejecución, financiado con recursos asignados por la Gerencia de Telecomunicaciones y gestionados desde la Gerencia de Gestión de Activos.

“Estamos haciendo un recorrido para determinar el estado del inmueble y de la infraestructura de telecomunicaciones, revisando puestos de trabajo y condiciones generales. Hemos encontrado unas fallas que estamos corrigiendo con un contrato vigente y con recursos asignados para mejorar paulatinamente las condiciones locativas de esta sede”, explicó Andrés Felipe Guevara, gerente de Gestión de Activos de Emcali.

En el frente de telecomunicaciones, EMCALI adelanta jornadas comerciales para la venta de servicios de fibra óptica. Foto: Emcali

Las adecuaciones priorizadas incluyen mejoras en iluminación, fachadas, pisos, pintura y baterías sanitarias, además de otros ajustes orientados a elevar el confort y la funcionalidad de los espacios administrativos y técnicos. Según la empresa, estas intervenciones buscan dignificar el entorno laboral del personal que sostiene la conectividad de la ciudad y garantizar una base de operación adecuada para la prestación del servicio.

En relación con el estado estructural del edificio, Emcali informó que las afectaciones identificadas corresponden a asentamientos propios de la edificación y no a fallas estructurales. En áreas como el laboratorio, donde se reportaron agrietamientos en muros, las inspecciones técnicas descartaron compromisos en los elementos estructurales.

“Quiero dar un parte de tranquilidad: estas fallas son propias de asentamientos del edificio y no corresponden a fallas estructurales. Aun así, estamos buscando los recursos para realizar los estudios suficientes que le den tranquilidad al personal”, señaló Guevara.

La Central Telefónica de Colón continúa operando con normalidad y alberga tanto equipos de telecomunicaciones como áreas administrativas. Además, el Centro de Atención al Usuario del lugar fue recientemente remodelado y se proyecta su apertura en los próximos días para fortalecer la atención a la ciudadanía.

De manera paralela, Emcali avanza en la optimización del Centro de Control Maestro de Acueducto y Alcantarillado, desde donde se monitorea en tiempo real toda la red hidráulica de Cali. Este proyecto estratégico contempla la renovación de los sistemas tecnológicos y de los equipos que permiten la operación y supervisión del sistema de agua potable y alcantarillado.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, a través del Convenio de Uso de Recursos 882, y se ejecuta bajo un contrato firmado en enero de 2022. De acuerdo con la empresa, el proyecto busca mejorar la eficiencia operativa, la confiabilidad del sistema y la modernización de la infraestructura tecnológica, que no había recibido una actualización integral desde hace más de una década.

Durante el primer trimestre de 2026 está prevista la llegada de nuevos equipos tecnológicos que permitirán fortalecer la operación remota de estaciones de bombeo y el monitoreo permanente de la red. Esta modernización también apunta a reforzar la seguridad en la gestión del acueducto y el alcantarillado.

Desde la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado se indicó que, mientras se integra el nuevo software al sistema, se han implementado soluciones temporales para garantizar la continuidad del servicio sin afectaciones para los usuarios.

Las intervenciones en telecomunicaciones y acueducto se enmarcan en el plan de transformación institucional que adelanta Emcali, el cual ha permitido, según la empresa, una reducción cercana a los 50.000 millones de pesos en el déficit durante el último año. Este resultado ha facilitado orientar recursos hacia el fortalecimiento interno, la modernización de sedes y la mejora de las condiciones operativas.

Emcali aseguró que continuará informando de manera oportuna sobre los avances de estos proyectos, que tienen como objetivo fortalecer el monitoreo de los servicios públicos y mejorar la atención a la ciudadanía en Cali.