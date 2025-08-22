Subestación eléctrica Renacer: Putumayo asegura el suministro de energía para los próximos 50 años

El Putumayo avanza hacia una mayor seguridad energética con la construcción de la Subestación Eléctrica Renacer, que garantizará el abastecimiento de energía durante medio siglo. El proyecto, que ya cerró su financiación con un crédito por $70.000 millones, busca duplicar la capacidad de transformación eléctrica, pasando de 50 a 100 megavatios (MW).

La nueva infraestructura reemplazará a la subestación Junín, gravemente afectada por la avalancha de Mocoa en 2017, y que desde entonces operaba con equipos provisionales. Con su entrada en operación, se espera mejorar la confiabilidad del servicio, impulsar el desarrollo económico y beneficiar la calidad de vida de miles de habitantes.

La nueva infraestructura eléctrica en Putumayo busca garantizar el suministro estable de energía para la región durante las próximas décadas | Foto: Getty Images/iStockphoto

El proyecto, con un costo estimado de $93.000 millones, contempla una ubicación estable geológicamente para reducir riesgos futuros, y su conexión a la red mediante una línea subterránea de 400 metros. Además, la subestación contará con tecnología GIS, más eficiente y resistente a condiciones adversas, lo que facilitará su operación y mantenimiento.

De acuerdo con el cronograma, la primera fase (50 MW) entrará en funcionamiento en diciembre de 2026, mientras que la fase final (100 MW) se completará en abril de 2027.