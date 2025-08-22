Suscribirse

Subestación eléctrica Renacer: Putumayo asegura el suministro de energía para los próximos 50 años

Con una inversión superior a $93.000 millones, el proyecto duplicará la capacidad energética del departamento y reemplazará la infraestructura destruida por la avalancha de 2017.

Redacción Economía
22 de agosto de 2025, 9:21 p. m.
Energía eléctrica, bombillas
La nueva infraestructura reemplazará a la subestación Junín, gravemente afectada por la avalancha de Mocoa en 2017 | Foto: Getty Images

El Putumayo avanza hacia una mayor seguridad energética con la construcción de la Subestación Eléctrica Renacer, que garantizará el abastecimiento de energía durante medio siglo. El proyecto, que ya cerró su financiación con un crédito por $70.000 millones, busca duplicar la capacidad de transformación eléctrica, pasando de 50 a 100 megavatios (MW).

La nueva infraestructura reemplazará a la subestación Junín, gravemente afectada por la avalancha de Mocoa en 2017, y que desde entonces operaba con equipos provisionales. Con su entrada en operación, se espera mejorar la confiabilidad del servicio, impulsar el desarrollo económico y beneficiar la calidad de vida de miles de habitantes.

Torres de Energía
La nueva infraestructura eléctrica en Putumayo busca garantizar el suministro estable de energía para la región durante las próximas décadas | Foto: Getty Images/iStockphoto

El proyecto, con un costo estimado de $93.000 millones, contempla una ubicación estable geológicamente para reducir riesgos futuros, y su conexión a la red mediante una línea subterránea de 400 metros. Además, la subestación contará con tecnología GIS, más eficiente y resistente a condiciones adversas, lo que facilitará su operación y mantenimiento.

Contexto: Energía limpia e inclusión laboral: así impacta Schneider Electric a comunidades vulnerables en Colombia

De acuerdo con el cronograma, la primera fase (50 MW) entrará en funcionamiento en diciembre de 2026, mientras que la fase final (100 MW) se completará en abril de 2027.

La Subestación Renacer hace parte del plan de expansión de la Empresa de Energía del Putumayo y ya cuenta con el aval de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

