¿Qué es una ciudad esponja? El ambicioso plan de Medellín para que la lluvia deje de ser un problema.

Medellín ha comenzado a implementar una estrategia de ingeniería que ya utilizan potencias como Japón y España para enfrentar el cambio climático.

Hay más de 12.200 cupos disponibles para estudiar, desde el segundo semestre, pregrado y posgrado en Medellín

Se trata de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), una solución diseñada para captar, filtrar y liberar el agua de lluvia de forma controlada, evitando que las calles se conviertan en ríos durante los aguaceros.

Este proyecto permitiría que la lluvia se convierta en algo por lo cual no preocuparse, en la capital antioqueña. Foto: Composición Semana/ Getty images

El epicentro de esta tecnología es el proyecto Primavera Norte, ubicado en la comuna 2-Santa Cruz. Con una intervención que supera los 70.000 metros cuadrados, este sector hoy alberga el SUDS más grande de toda Colombia, marcando un hito en la infraestructura hídrica de la ciudad.

¿Cómo funciona una “ciudad esponja”?

El concepto, que busca que la urbe “absorba” el agua en lugar de simplemente dejar que corra por el asfalto, funciona mediante un complejo sistema subterráneo:

Captación y filtrado: El agua de lluvia es recolectada por canales y cunetas especiales que eliminan impurezas iniciales.

El agua de lluvia es recolectada por canales y cunetas especiales que eliminan impurezas iniciales. Almacenamiento inteligente: El líquido llega a tanques impermeabilizados compuestos por celdas modulares de polipropileno.

El líquido llega a tanques impermeabilizados compuestos por celdas modulares de polipropileno. Liberación controlada: En lugar de saturar el alcantarillado, el agua se entrega poco a poco al río Medellín o a las quebradas locales, mitigando el riesgo de desbordamientos.

El tanque principal de Primavera Norte tiene una capacidad de 1.200 metros cúbicos, un volumen impresionante que se compara con el de dos piscinas semiolímpicas.

Según Jaime Andrés Naranjo, secretario de Infraestructura Física, esta obra es fundamental para que Medellín sea más resiliente ante las temporadas de lluvias críticas.

Agua para la sequía

Pero el sistema no solo sirve para las emergencias. El proyecto incluye tres tanques adicionales con capacidad de 500 metros cúbicos destinados a una función vital: el riego de zonas verdes.

Esto permite que el agua recolectada durante el invierno sea utilizada para mantener los parques y jardines de la ciudad durante las épocas de sequía, optimizando al máximo el recurso natural.

Esto también permite que en época de sequía se cuente con más agua para suplir necesidades como el riego de zonas verdes. Foto: león darío peláez-semana

Con este avance, Medellín se alinea con estándares internacionales de países como México y Tailandia, demostrando que la gestión sostenible del agua es la clave para un desarrollo urbano moderno.

Parques que absorben la lluvia: la propuesta que busca convertir espacios verdes en “esponjas” urbanas

La capital de Antioquia deja de ver la lluvia solo como una amenaza y empieza a tratarla como un recurso que puede ser gestionado para beneficio de todos.