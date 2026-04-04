Autoridades ofrecen millonaria recompensa tras atentado con moto bomba en Briceño, Antioquia

Las autoridades departamentales de Antioquia ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien brinde información sobre los responsables del atentado terrorista con una moto cargada con explosivos en Briceño, Antioquia.

Quien hizo el ofrecimiento de la recompensa, como se aprecia en la red social X, fue el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón.

Por su parte el secretario de Seguridad de Antioquia, el general retirado, Luis Eduardo Martínez, indicó que los responsables de la acción criminal son las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Señaló que la tragedia ocasionada por este grupo terrorista puedo ser mayor, debido a que en el momento en el explotó la moto se estaba celebrando una peregrinación propia del viernes santo.

Alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Foto: Suministrada a Semana.

“Afortunadamente, no sucedió más de lo que hubiese podido suceder con esa procesión que estaba en curso y tengo entendido que el sacerdote del pueblo que presidía la procesión animó a la comunidad a continuar con la procesión”, indicó el general Martínez.

Así mismo aseguró que: “ellos (disidencias) no respetan absolutamente nada y esto se debe simplemente para liberar presión por las constantes operaciones que se llevan a cabo en el territorio, porque la orden que hay del ministro de la Defensa Nacional es capturar o dar de baja a este sujeto alias Primo Gay”.

A Primo Gay, el general Martínez lo señaló como el responsable de la reciente acción terrorista ocurrida en Briceño.

El general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad de Antioquia, habló con SEMANA sobre el atentado en Briceño. Foto: Gobernación de Antioquia.

“Nosotros vamos a hacer un Consejo de Seguridad con todas las autoridades de seguridad y de justicia y organismos de control precisamente para hacer un análisis de la situación que sucedió para mirar qué cantidad de explosivos se utilizó”, dijo.

Agregó que: “saber si la fuerza pública ya tiene algún avance en las investigaciones, los organismos de seguridad y justicia, y lo más importante, conocer de parte de la Fuerza Pública y de los organismos de justicia cuáles son las acciones que van a llevar a cabo en territorio para no solo capturar los responsables, sino para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos del municipio de Briceño”.