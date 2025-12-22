Estados Unidos

Video policial muestra intento de disparo contra un agente dentro de un Walmart en Ohio

Imágenes difundidas por CNN muestran el momento en que un joven de 21 años, luego de ser detenido tras un presunto robo en un Walmart de Ohio, sacó un arma frente a un policía, en un incidente que reaviva el debate sobre seguridad y violencia armada en Estados Unidos

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

22 de diciembre de 2025, 2:56 p. m.
Violencia en comercios de EE. UU.: un video de Walmart expone cómo escalan los robos
Violencia en comercios de EE. UU.: un video de Walmart expone cómo escalan los robos Foto: Captura de pantalla Instagram @CNN

Un video grabado por la policía y difundido por CNN, se volvió viral en redes sociales, al mostrar el momento en el que un sospechoso de robo dentro de un Walmart, en Ohio, sacó un arma e intentó disparar contra un oficial.

El hecho, ocurrido en Canton, revivió el debate sobre la seguridad en comercios y la violencia asociada a delitos menores en Estados Unidos.

Banda de ladrones colombianos capturados en Florida: un dron grabó el millonario robo que los delató

Video policial en Walmart: así ocurrió el incidente

El incidente tuvo lugar en una tienda Walmart de Canton, Ohio, cuando la policía respondió a un reporte por un presunto robo.

Según informó CNN, el sospechoso, un hombre de 21 años, fue conducido a una sala de seguridad dentro del establecimiento para ser interrogado por los agentes. Hasta ese momento, la situación parecía controlada y no había indicios de un riesgo mayor.

Sin embargo, las imágenes de la cámara corporal muestran cómo, durante la conversación, el joven sacó repentinamente un arma de fuego y la apuntó directamente al oficial que se encontraba frente a él.

De acuerdo con la información citada, el sospechoso intentó disparar, pero el arma no se accionó, aparentemente debido a un fallo mecánico. La rápida reacción del policía y de otros agentes permitió reducir al individuo en cuestión de segundos.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos, ni entre los oficiales ni entre civiles presentes en la tienda. El joven fue arrestado en el lugar y trasladado a custodia policial.

Seguridad en tiendas y debate por la violencia armada

Tras el incidente, el sospechoso enfrenta cargos graves, entre ellos intento de agresión a un oficial de policía, además de los delitos vinculados al robo inicial.

CNN señaló que el caso continúa bajo investigación y que la difusión del video responde a políticas de transparencia de la policía local.

El episodio volvió a encender la discusión sobre la seguridad en grandes cadenas comerciales como Walmart, que en los últimos años han advertido sobre el aumento de robos y hechos violentos dentro de sus tiendas.

Fraude colosal en Minnesota: el FBI destapa millonario robo que dejó sin alimentos a miles de niños

Para expertos en seguridad citados por el medio en mención, el video evidencia cómo delitos aparentemente menores pueden escalar rápidamente cuando hay armas de fuego involucradas.

En redes sociales, el material se ha compartido millones de veces. Más allá de su impacto viral, el caso plantea interrogantes sobre la protección de empleados, clientes y policías, y sobre los desafíos que enfrenta Estados Unidos ante la persistente violencia armada en espacios cotidianos.

