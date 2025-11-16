Suscribirse

Nación

Cayó el instructor en el uso de drones de las disidencias de las Farc en el Cauca. ¿De quién se trata?

El operativo fue liderado por la Policía, Fiscalía y la Fuerza Aérea en contra de la estructura Jaime Martínez.

Redacción Semana
16 de noviembre de 2025, 3:09 p. m.
El operativo se adelantó en esta población del sur del Cauca, enfrentándose a la amenaza de ser hostigados por las disidencias de las Farc.
El operativo fue liderado por la Policía, Fiscalía y la Fuerza Aérea en contra de la estructura Jaime Martínez | Foto: Policía Nacional

Alias Veneno, cabecilla de comisión de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, era de acuerdo con los informes de inteligencia, el responsable, no solo de las finanzas de esta organización criminal, sino el encargado de dar instrucciones para el manejo de drones y explosivos.

El director de la Policía, el general William Rincón, advirtió que alias Veneno tiene más de una década de experiencia en organizaciones criminales, hizo parte de los frentes de las extintas Farc y se incluyó al proceso de paz, del que luego desertó para vincularse a las disidencias.

“Con más de 15 años de trayectoria criminal, había integrado el Frente 6 y la Columna Móvil Miller Perdomo de las extintas FARC-EP. Abandonó el proceso de paz en 2020 y se vinculó a la estructura Jaime Martínez como jefe de finanzas”, señaló el director de la Policía.

Con la capacidad económica y el conocimiento en el uso de drones, se encargó de financiar la compra de estos aparatos y ponerlos al servicio de las disidencias las Farc, principalmente para atacar a la fuerza pública y generar terror entre la población. Era considerado el instructor de los disidentes en este campo.

Contexto: Medicina Legal confirmó la muerte de 7 menores de edad en bombardeo contra las disidencias de las Farc en Guaviare

“También era responsable de capacitaciones en el uso de drones y explosivos, así como de al menos seis acciones criminales contra la Fuerza Pública en los últimos dos años”, señaló el general Rincón luego de revelar que alias Veneno murió en un operativo conjunto entre Policía, Fiscalía y la Fuerza Aérea en contra de la estructura Jaime Martínez.

Esta estructura criminal es la encargada de sembrar el terror en el departamento de Cauca, únicamente por el control del tráfico de estupefacientes. Son señalados de lanzar atentados contra la Fuerza Pública, atacar a uniformados y mantener a la población instrumentalizada para enfrentarse con el Ejército.

Según inteligencia de la fuerza pública, los cuatro cabecillas fueron delegados por Iván Mordisco para fortalecer el denominado bloque Amazonas de las disidencias de Farc.
El operativo fue liderado por la Policía, Fiscalía y la Fuerza Aérea en contra de la estructura Jaime Martínez | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

El Ministerio de Defensa advirtió que en los últimos días se han adelantado diferentes operativos contra estas estructuras criminales. En Guaviare, por ejemplo, un bombardeo en el que murieron 19 integrantes de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, fue un golpe certero a estas estructuras.

