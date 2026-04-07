Las primeras puntadas de lo que sería un debate electoral entre dos de los principales candidatos a la Presidencia para el 2026 ya se viven en el Senado de la República.

En ese escenario Paloma Valencia e Iván Cepeda se cuestionaron entre sí. Valencia pegó primero con una crítica relacionada con el caso del jefe de las disidencias alias Calarcá, quien, según ella, ha obtenido beneficios del Gobierno y eso le ha ayudado a incrementar su poder criminal.

“Roy Barreras está reconociendo que los grupos ilegales están poniendo votos a punta de fusil en los territorios. Y aquí le vienen levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia con propósitos electorales”, alertó Valencia.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: Prensa Paloma Valencia API

La senadora puso de ejemplo los reclamos que ha hecho el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, porque mientras mete presos a los criminales, el Gobierno les levanta las órdenes de captura a los cabecillas. Y mencionó que en Antioquia estaría pasando algo similar.

“Esto se empieza a sumar con el hecho de que el Pacto Histórico sacó el 54% de sus votos para el Congreso en estos municipios donde la Defensoría del Pueblo dice que hay riesgo electoral”, afirmó la candidata de la Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia habló del escándalo que ha generado supuestos vínculos de alias Calarcá con la fuerza pública y presuntas infiltraciones de la disidencia en la inteligencia del Estado y la Superintendencia de Seguridad.

¿Criminales libres para que le busquen votos a Iván Cepeda? Paloma Valencia destapa un caso, tras lo dicho por Roy Barreras

Valencia también criticó lo relacionado con Papá Pitufo y al Gobierno nacional. “Exijámosle al candidato del Gobierno que saque el video donde le devuelven los 500 millones de pesos a Papá Pitufo y exijámosle al candidato que nos cuente por qué quien organizó el atentado contra Miguel Uribe era gestor de paz”, reclamó la candidata del Centro Democrático.

La senadora se refirió a las vacaciones y la licencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien se encuentra envuelto en varios escándalos. “Uno de los que tendría que contar quién fue el que dio la plata para financiar la elección de Petro a la Presidencia hoy le dan vacaciones; ¿será que le va a llevar saludos a Carlos Ramón González allá donde el tirano Ortega en Nicaragua?“, cuestionó Valencia.

Senador Iván Cepeda Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por su parte, Cepeda pidió que el Senado no se utilice para debates electorales porque para él se trata de los recursos de los colombianos y estos deben emplearse en hacer control político.

Cepeda contestó las críticas de Valencia diciendo que se trataría de “situaciones hipotéticas que no están probadas judicialmente” y que serían “calumnias”.

El candidato del petrismo afirmó que, en cambio, un hecho judicialmente probado sería que el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, está condenado por “robarse los recursos de la paz”.

Asimismo, volvió a arremeter en contra del expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe por el caso de los 12 apóstoles. “Le pido que le diga al hermano del jefe paramilitar de Yarumal, condenado a 28 años, que tenga la gentileza de explicarle al país si mientras su hermano comandaba la banda Los 12 apóstoles él estaba enterado o no de las masacres que se cometían en esa parte del país cuando él era gobernador de Antioquia”, afirmó Cepeda.