¿Criminales libres para que le busquen votos a Iván Cepeda? Paloma Valencia destapa un caso, tras lo dicho por Roy Barreras

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, la aspirante se refirió a las declaraciones de Roy Barreras, exembajador de Colombia en Londres y actualmente aspirante a la Casa de Nariño.

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De acuerdo con Roy Barreras, los recientes anuncios del Gobierno de nombrar “gestores de paz” a criminales de la peor calaña para dejarlos libres tiene como fin que dichos actores ilegales presionen en sus zonas de influencia para obligar a la población a votar por el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro.

Sus declaraciones fueron comentadas por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia. “Me gusta que él lo diga, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero claro, como uno está en la oposición dicen: ‘Paloma exagera’. Pero cuando lo dice Roy Barreras, que es tan cercano a este gobierno, yo creo que los colombianos tienen que escuchar", aseguró.

La entrevista completa con la candidata presidencial y senadora Paloma Valencia:

“Porque eso es lo que está pasando en el territorio colombiano. Mire, ahorita que estuve en Cauca, la gente me contaba que los grupos violentos fueron a decir que toca votar por Cepeda. Y ese asesinato del exdiputado Vallejo es una señal clarita para el Pacífico”, agregó la congresista al dar cuenta de cómo, según su relato, en Cauca ya están presionando para que voten por Iván Cepeda en los próximos comicios, a cumplirse el 31 de mayo de 2026.

Valencia también se refirió así al hallazgo del cuerpo del diputado Luis Carlos Vallejo. “Desde el pasado 8 de marzo, este líder había sido secuestrado cerca del municipio de Buenaventura por el frente Jaime Martínez del EMC, y fue encontrado sin vida en zona limítrofe de López de Micay en horas de la tarde. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de López de Micay con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, informó Indepaz.

“El que no vote por Cepeda va a tener consecuencias, obligando a la gente a inscribir la cédula y ahora, fíjese lo curioso, perdieron en Antioquia y quieren liberar 23 criminales en Antioquia. ¿Será para emparejarnos electoralmente?“, agregó la senadora.

Justamente este martes, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que se firmó una nueva resolución en la que se revocaron 16 suspensiones de órdenes de captura contra poderosos capos de bandas en Medellín.

El problema con la resolución, que suspendió 23 órdenes de captura en contra de cabecillas de organizaciones criminales en el departamento de Antioquia, llegó después de la firma de ese documento. La Fiscalía revisó en detalle el listado que compartió el Gobierno a través del comisionado de Paz y confirmó que 16 de esos capos se encontraban privados de la libertad.

“De parte de la Fiscalía se emitió esta resolución, la 0079, que ayer se comunicó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión”, dijo la fiscal en entrevista con 6AM W, de Caracol Radio.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.