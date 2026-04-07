¿Recibiría Paloma Valencia a Claudia López en su campaña? Así respondió la candidata del uribismo

En una reciente entrevista con el columnista Daniel Samper Ospina, a la candidata presidencial Claudia López le preguntaron si votaría por Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, en una hipotética segunda vuelta.

En medio de sus respuestas sobre estos, López dejó algo claro: “No voy a votar por Cepeda esta vez”. En cambio, sobre la candidata Valencia, se limitó a decir: “No sé”, mientras que, respecto a De la Espriella, dijo que no votaría por él.

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En El Debate de SEMANA, a la candidata Paloma Valencia le preguntaron si permitiría que Claudia López se adhiriera a su campaña en una eventual segunda vuelta de las presidenciales.

“Yo creo que uno tiene que ir mirando los temas cuando se van presentando. Creo que lo primero que tenemos que hacer es congregar la voluntad de los colombianos para ganar esta primera vuelta y pasar a esa segunda y después, por supuesto, vincular a los sectores que quieran acompañar. Yo he dicho que las adhesiones en esta campaña se hacen sobre la base de reconocer que yo no recapitulo en mis principios. Yo soy uribista y me voy a morir uribista. Yo defiendo unas causas que he defendido toda la vida y no voy a cambiar eso y quien quiera venir a sumar para defender nuestra democracia, para defender este país del modelo neocomunista que nos propone el otro lado, yo creo que todos son bienvenidos, con la condición de tener las manos limpias”, respondió Valencia en El Debate.

De tal modo, Valencia no comprometió su palabra, recalcando que “cada día trae su afán” y, que por el momento, su objetivo es derrotar al petrismo en las urnas.

“Lo que yo sí reitero es que nuestra voluntad es derrotar a este Gobierno, evitar la continuidad de un modelo que le hace daño a este país. Un modelo que ataca la democracia, que coge a patadas las instituciones como lo estamos viendo con el Banco de la República, que ya ha pasado con la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Congreso de la República cuando no le aprueba algo al presidente. El modelo del autoritarismo que viene gestando este Gobierno, es un modelo que a mí me preocupa”, agregó Valencia.

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Al final, ante la falta de una respuesta puntual, a la candidata Valencia se le reiteró en El Debate si aceptaría a López en una hipotética segunda vuelta, a lo que ella contestó: “Yo no soy para hipotéticos. Cuando lleguemos a ese momento tomaremos la decisión“.