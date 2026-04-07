Paloma Valencia respondió a declaración de Juan Daniel Oviedo acerca de que Iván Cepeda no es el enemigo a vencer: “Muy oscuro”

La candidata presidencial Paloma Valencia habló en El Debate de SEMANA sobre las elecciones 2026 y, entre otras cosas, respondió a la declaración que hizo su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, sobre que Iván Cepeda no es el “enemigo” de Colombia.

En diálogo también con este medio, el exdirector del Dane aseguró que es necesario eliminar este tipo de calificativos si de verdad se quiere construir un mejor país. “Va a ser muy difícil porque la gente se va a poner más rabona. (...) No nos pueden decir que el enemigo de Colombia es una persona”, dijo.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: Prensa Paloma Valencia API

Al respecto, la militante del Centro Democrático se mostró en contra de esta declaración y reiteró que el candidato del petrismo sí debe ser calificado como el enemigo a vencer. “Yo estoy convencida de que un gobierno de él llevaría al traste a la democracia colombiana”, señaló.

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“Me parece que es un escenario muy oscuro el de un gobierno que continúe con lo que ha hecho Petro (...) A mí sí me preocupan mucho las purgas ordenadas por alias Calarcá, imagínese una segunda edición de todo eso”, añadió.

Valencia cuestionó el silencio que ha tenido Cepeda hasta el momento en medio de los escándalos que han salpicado al Ejecutivo de Petro. “No le he oído decir nada frente a lo que está pasando con la paz total”, apuntó.

En ese sentido, advirtió que el máximo mandatario va a entregar un país muy complejo, poniendo de ejemplo que más de 30 mil hombres hoy en día están alzados en armas y se dedican a sembrar terror en diferentes zonas.

“Más de 133 personas asesinadas en el año, y el Gobierno e Iván Cepeda están callados. (...) A mí me preocupa que en medio de esta andanada de violencia, no se diga nada”, manifestó.

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Incluso, fue más allá y afirmó que el también senador es el “papá de la paz total” que, desde su perspectiva, es la política que ha desatado una gran ola de violencia.

Por todo esto, fue clara al indicar que esta es una de las diferencias que en estos momentos tiene con Juan Daniel Oviedo, tal y como ha pasado con otras temas a lo largo de estos meses. “La propuesta, como lo hemos dicho, es sumar entre diferentes”, expresó.

“Juan Daniel es un hombre inteligente, preparado, competente, que conecta con muchos votantes y lo que queremos es sumar entre distintos, por lo que aquí es muy claro que nuestra apuesta no es que él se vuelva Paloma y yo él, sino tener una conversación entre los que pensamos en lo fundamental”, complementó.

Por otra parte, la candidata volvió a reiterar que en las zonas alejadas los grupos armados están intimidando a la población para que voten por Iván Cepeda. No obstante, se mostró confiada en poder pasar a la segunda vuelta y ganar las elecciones, aunque advirtió que se debe ser prudente frente a este posible panorama.