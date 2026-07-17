El presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo un encuentro con los alcaldes de los 37 municipios del Huila, escenario en el que aseguró que una de las prioridades de su Gobierno será fortalecer el trabajo conjunto con las administraciones municipales para sacar adelante proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades.

Iván Cepeda ratifica su posición de desobediencia civil y no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella

Durante su intervención, el mandatario electo afirmó que es fundamental definir cuáles son las iniciativas más urgentes para gestionar los recursos que permitan ejecutarlas y cumplirles a los ciudadanos.

“Nosotros les hemos pedido que ustedes prioricen esos proyectos porque para mí es muy importante que ustedes le cumplan a su gente”, expresó.

“Los olvidaron, los dejaron tirados”

En su discurso, De La Espriella sostuvo que muchos alcaldes no contaron con el apoyo suficiente del Gobierno nacional. Aseguró que esa falta de articulación terminó afectando a los municipios.

“En los 37 municipios del Huila la gente no entiende que la solución no depende del alcalde, depende de la articulación que tenga la Alcaldía con el Gobierno Nacional y a ustedes los olvidaron, los dejaron tirados”, manifestó.

El mandatario agregó que espera trabajar de la mano con los alcaldes durante el tiempo que resta de su administración para priorizar proyectos y buscar los recursos necesarios para ejecutarlos.

“Tengo la ilusión de que en este año y cinco meses que vamos a compartir, ustedes como alcaldes y yo como presidente podamos priorizar esos proyectos, podamos tener los recursos para que ustedes, queridos alcaldes, puedan cumplirle a su gente, puedan cumplirle a su pueblo”, afirmó.

En otro momento de su intervención, el presidente electo destacó el papel que desempeñan los alcaldes locales y aseguró que su Gobierno respaldará su gestión.

“Ustedes, queridos alcaldes, son la representación más fidedigna de la democracia y eso lo vamos a hacer, porque aquí lo que hay es voluntad de ayudarles a que le cumplan a su gente”, expresó.

De La Espriella insistió en que la meta de su administración será trabajar de manera coordinada con las autoridades locales para que los proyectos priorizados lleguen a buen término y se traduzcan en beneficios para las comunidades.

Abelardo De La Espriella compartió nostálgico mensaje con sus seguidores: “Gracias a quienes caminaron conmigo”

El mensaje que publicó en X

Tras el encuentro, De La Espriella compartió en su cuenta de X un video con apartes de su intervención y lo acompañó con un mensaje en el que reiteró su compromiso con los mandatarios locales.

“Los alcaldes son la voz directa de la democracia y, junto a ellos, vamos a asegurar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan para cumplirle a la gente. Vamos a trabajar sin descanso por nuestra patria. ¡Firme por la patria!”, escribió el mandatario electo.

Con este pronunciamiento, el Tigre volvió a poner el foco en la articulación entre el Gobierno nacional y las administraciones municipales, una estrategia que, según afirmó, será clave para acelerar la ejecución de proyectos y responder a las necesidades de las regiones.