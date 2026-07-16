Abelardo De La Espriella compartió nostálgico mensaje con sus seguidores: “Gracias a quienes caminaron conmigo”

A un año de haber iniciado el camino que lo llevó a la Presidencia de Colombia, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que recordó los primeros días de su campaña y agradeció a los millones de ciudadanos que respaldaron su proyecto político.

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Acompañando una serie de fotografías de los recorridos realizados durante la campaña, De La Espriella evocó los momentos que marcaron su aspiración presidencial, desde los encuentros con ciudadanos en diferentes regiones del país hasta las largas jornadas por carreteras y plazas públicas.

“Hace un año, lancé mi candidatura y dimos el primer paso de un camino que muchos creían imposible”, escribió el mandatario electo, destacando que aquellas imágenes representan “cada abrazo, cada plaza, cada carretera recorrida, cada conversación y a los millones de colombianos que decidieron creer que era posible recuperar el rumbo de nuestra patria”.

Hace un año, lancé mi candidatura y dimos el primer paso de un camino que muchos creían imposible.



Estas imágenes me recuerdan cada abrazo, cada plaza, cada carretera recorrida, cada conversación y a los millones de colombianos que decidieron creer que era posible recuperar el… pic.twitter.com/wcuZCh8gTm — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 16, 2026

En su publicación, De La Espriella aseguró que el proceso electoral trascendió la figura de un candidato y se convirtió en un movimiento impulsado por miles de ciudadanos que compartieron una visión de cambio para el país.

“No fue la historia de una sola candidatura. Fue la historia de un pueblo que se unió con esperanza, determinación y amor por Colombia para demostrar que sí era posible”, expresó.

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El mandatario electo también aprovechó la ocasión para agradecer a quienes lo acompañaron desde el inicio de la contienda política, resaltando el papel de sus seguidores y voluntarios durante toda la campaña.

“Gracias a quienes caminaron conmigo desde el primer día. Esta victoria también les pertenece a ustedes”, afirmó, en un mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus simpatizantes.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de los colombianos, el 25 de junio de 2026, en Bogotá Foto: NurPhoto via Getty Images

Finalmente, De La Espriella aseguró que, tras la culminación de la campaña electoral, comienza el reto de responder a las expectativas de quienes depositaron su confianza en él.

En ese sentido, reiteró que su prioridad será materializar las propuestas presentadas durante la contienda y avanzar en el proyecto que ha denominado “Patria Milagro”.

“Ya estamos en la etapa más importante: cumplirle a Colombia con hechos, honrar la confianza que depositaron en nosotros y trabajar sin descanso para hacer realidad la Patria Milagro. La campaña terminó. El compromiso con Colombia apenas comienza”, concluyó el presidente electo.