Una sorpresiva alerta emitió esta noche la Alcaldía de Pereira para que sus habitantes eviten transitar en inmediaciones del estadio Hernán Ramírez Villegas por riesgo de caída de algunos muros en alrededores de ese escenario, luego de las afectaciones del terremoto del lunes.

“Por favor, no transitar por la zona del estadio y alrededores; actualmente, varios muros están por colapsar”, publicó en X esa Alcaldía.

La alerta llama la atención porque esta estructura se encuentra en remodelación y ha sido objeto de serios cuestionamientos.

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En un informe publicado en marzo, SEMANA evidenció serias dudas sobre la remodelación del estadio de Pereira y posibles irregularidades en los tiempos de entrega.

La Alcaldía les prometió a sus ciudadanos el mejor estadio de Colombia y uno de los mejores de América Latina, comparándolo con el Monumental de River Plate, el estadio del Inter de Miami, Anfield, del Liverpool, y el Etihad Stadium, del Manchester City.

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Sin embargo, ese proyecto comenzó en 2024, cuando el alcalde Mauricio Salazar Peláez se comprometió con el proceso licitatorio, que posteriormente fue adjudicado y cuya firma del interventor quedó registrada en el acta de inicio del 30 de julio de 2025. Aún así, el proyecto no ve la luz al final del túnel.

En marzo, en una rueda de prensa, el ingeniero Óscar Alzate, encargado del proyecto, aseguró que las obras tomarían más tiempo.

“Estamos trabajando en adición y prórroga hasta el 3 de julio. El señor alcalde ha solicitado que, si vamos a tener estos niveles de modernización, realmente valga la pena la inversión y la ciudad tenga lo que se merece, que las inversiones que estamos realizando sean coherentes con el futuro de la ciudad, el futuro de este estadio”, dijo Alzate.

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El terremoto, según la Asociación Colombiana de Según el reporte de Ciudades Capitales (Asocapitales), Colombia registra un saldo parcial de 188 fallecidos y 1.677 heridos.

Cali concentra el mayor número de víctimas, con 95 fallecidos y 997 heridos. En Pereira, donde se acaba de emitir la alerta, se reportan 79 muertos y 278 lesionados; en Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos, y en Manizales, cinco muertos y 112 lesionados.