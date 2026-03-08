Nación

El curioso atuendo con el que fue a votar la esposa de Benedetti; tendría mensaje político: ¿se va con el tigre o el jaguar?

Generó reacciones en redes sociales tras el confuso mensaje.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 10:02 a. m.
La esposa de Armando Benedetti, Adelina Covo, fue vista con un curioso atuendo durante la jornada de votaciones.
La esposa de Armando Benedetti, Adelina Covo, fue vista con un curioso atuendo durante la jornada de votaciones. Foto: SEMANA

Durante la mañana de este 8 de marzo, fueron varios los funcionarios adscritos al Gobierno que llegaron a las mesas ubicadas en la Plaza de Bolívar para ejercer su derecho al voto. Uno de los que apareció fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, acompañado de su esposa y de sus hijos.

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención de muchos espectadores; el atuendo que utilizó Adelina Guerrero Covo, esposa de Benedetti.

Adelina Guerrero y Armando Benedetti.
Adelina Guerrero y Armando Benedetti. Foto: FOTO 1 Y 2: SEMANA.

Fue captada usando una chaqueta de denim que tenía bordado en la parte de la espalda lo que sería un felino. Muchos concluyeron que era un jaguar, mientras que otros apuntan a que sería un tigre.

MinInterior denuncia supuesto audio del registrador de Córdoba en el que ofrecería 1.000 votos a cambio de $100 millones

Aunque puede ser un simple detalle de estética, muchos apuntan a que habría allí un mensaje implícito, debido a que justamente el presidente Gustavo Petro ha hecho referencia a un jaguar. Lo hizo durante un pronunciamiento hace algunos meses, cuando atacaba a Trump, asegurando que desataría un “jaguar popular”.

Confidenciales

Vicky Dávila llamó a los colombianos para que acudan a las urnas y voten la consulta: “Juntos tenemos que cambiar este país”

Confidenciales

Francisco Santos habló sobre cuál sería el “escenario ideal” tras conocerse el ganador de la Gran Consulta por Colombia: “Cambiaría el panorama”

Confidenciales

“Armando Benedetti es un PhD en compra de votos”: Francisco Santos no se guardó nada sobre el Ministro del Interior

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se reunió con María Elvira Salazar y Christopher Landau: “Con dos grandes amigos de Colombia”

Confidenciales

Bukele, Milei y Noboa llegan a cumbre organizada por Trump en la Florida

Confidenciales

Presidente Gustavo Petro destacó la cifra histórica de testigos electorales para las elecciones al Congreso de la República

Confidenciales

Cifra récord de testigos electorales en las elecciones de este domingo 8 de marzo

Política

MinInterior denuncia supuesto audio del registrador de Córdoba en el que ofrecería 1.000 votos a cambio de $100 millones

Política

Armando Benedetti advirtió a la Misión de Observación de la Unión Europea las dudas del presidente Petro sobre el ‘software’

Política

El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que el Gobierno Petro “respetará los resultados” y da un parte de tranquilidad para las elecciones

YouTube video QVir7cnlEmM thumbnail

Sin embargo, otros apuntan a que el animal podría ser un tigre, el cual ha sido ampliamente mencionado y utilizado por Abelardo de la Espriella como un signo y un referente de su candidatura, asegurando que mucha gente lo ve como este animal.

La esposa de Armando Benedetti, Adelina Covo, fue vista con un curioso atuendo.
La esposa de Armando Benedetti, Adelina Covo, fue vista con un curioso atuendo. Foto: SEMANA

Aún no se sabe con exactitud qué tipo de animal lleva la chaqueta. Lo cierto es que deja ciertas dudas sobre la inclinación que tendría en materia política el actual ministro del Interior, quien ha sido ampliamente criticado en el escenario político tras saltar por varios partidos y posiciones sin importar cuál es su ideal principal.

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: las fotos de Verónica Alcocer y Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, que marcan la jornada

Muchos lo critican dado que hace poco más de una década era un férreo seguidor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, hace algunos años cambió radicalmente su posición y decidió apoyar al presidente Gustavo Petro en los comicios electorales que lo llevaron a ser presidente.

ELECCIONES 2026
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Más de Confidenciales

ELECCIONES 2026

Vicky Dávila llamó a los colombianos para que acudan a las urnas y voten la consulta: “Juntos tenemos que cambiar este país”

El exvicepresidente Francisco Santos y los precandidatos Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Francisco Santos habló sobre cuál sería el “escenario ideal” tras conocerse el ganador de la Gran Consulta por Colombia: “Cambiaría el panorama”

"Benedetti es un Phd en compra de votos": Francisco Santos

“Armando Benedetti es un PhD en compra de votos”: Francisco Santos no se guardó nada sobre el Ministro del Interior

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se reunió en Miami con la congresista estadounidense María Elvira Salazar (izquierda) y el subsecretario de Estado Christopher Landau (Derecha).

Abelardo de la Espriella se reunió con María Elvira Salazar y Christopher Landau: “Con dos grandes amigos de Colombia”

Los presidentes se encontraron con Donald Trump en Doral, Florida

Bukele, Milei y Noboa llegan a cumbre organizada por Trump en la Florida

El presidente Gustavo Petro se refirió a la inscripción de testigos electorales.

Presidente Gustavo Petro destacó la cifra histórica de testigos electorales para las elecciones al Congreso de la República

Elecciones, votaciones, voto

Cifra récord de testigos electorales en las elecciones de este domingo 8 de marzo

Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia

La “unión total” que propone Vicky Dávila

Rodolfo Hernández

La inteligencia artificial y la política

Noticias Destacadas