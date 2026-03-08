Durante la mañana de este 8 de marzo, fueron varios los funcionarios adscritos al Gobierno que llegaron a las mesas ubicadas en la Plaza de Bolívar para ejercer su derecho al voto. Uno de los que apareció fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, acompañado de su esposa y de sus hijos.

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención de muchos espectadores; el atuendo que utilizó Adelina Guerrero Covo, esposa de Benedetti.

Adelina Guerrero y Armando Benedetti. Foto: FOTO 1 Y 2: SEMANA.

Fue captada usando una chaqueta de denim que tenía bordado en la parte de la espalda lo que sería un felino. Muchos concluyeron que era un jaguar, mientras que otros apuntan a que sería un tigre.

MinInterior denuncia supuesto audio del registrador de Córdoba en el que ofrecería 1.000 votos a cambio de $100 millones

Aunque puede ser un simple detalle de estética, muchos apuntan a que habría allí un mensaje implícito, debido a que justamente el presidente Gustavo Petro ha hecho referencia a un jaguar. Lo hizo durante un pronunciamiento hace algunos meses, cuando atacaba a Trump, asegurando que desataría un “jaguar popular”.

Sin embargo, otros apuntan a que el animal podría ser un tigre, el cual ha sido ampliamente mencionado y utilizado por Abelardo de la Espriella como un signo y un referente de su candidatura, asegurando que mucha gente lo ve como este animal.

La esposa de Armando Benedetti, Adelina Covo, fue vista con un curioso atuendo. Foto: SEMANA

Aún no se sabe con exactitud qué tipo de animal lleva la chaqueta. Lo cierto es que deja ciertas dudas sobre la inclinación que tendría en materia política el actual ministro del Interior, quien ha sido ampliamente criticado en el escenario político tras saltar por varios partidos y posiciones sin importar cuál es su ideal principal.

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: las fotos de Verónica Alcocer y Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, que marcan la jornada

Muchos lo critican dado que hace poco más de una década era un férreo seguidor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, hace algunos años cambió radicalmente su posición y decidió apoyar al presidente Gustavo Petro en los comicios electorales que lo llevaron a ser presidente.