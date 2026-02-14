Este sábado 14 de febrero, Barranquilla se vistió de fiesta para vivir uno de los momentos más esperados del Carnaval de Barranquilla 2026, con la emblemática Batalla de Flores desbordando música, trajes espectaculares, carrozas monumentales y miles de danzantes a lo largo de la Vía 40.

Las imágenes capturadas hoy muestran el pulso de una celebración que une tradición, cultura y fiesta en cada paso.

La Batalla de las Flores encendió el Carnaval 2026 y calienta motores para el Metroconcierto

Colores y tradiciones en movimiento

Desde temprano en la mañana, los grupos folclóricos, comparsas y bailarines llenaron de ritmo y color el Cumbiódromo de la Vía 40, donde más de 73 agrupaciones y cerca de 14.000 danzantes hicieron vibrar a la multitud con cumbia, mapalé, son y congo.

Carrozas monumentales

Las estructuras de más de 10 metros, decoradas con historias del Caribe colombiano y materiales más sostenibles, se desplazaron por el desfile atrayendo miradas y aplausos.

Creatividad y arte en movimiento: las carrozas que hicieron brillar el Carnaval 2026 Foto: Guillermo Torres

Un mar de sonrisas y tradición: el espíritu del Carnaval en cada esquina Foto: Guillermo Torres

Íconos del Carnaval

Entre las figuras más destacadas de la jornada, la Reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, brilló sobre su carroza oficial, deslumbrando con un traje que fusiona tradición y modernidad.

La ciudad se contagió de ritmo y alegría Foto: Guillermo Torres

Invitados, reinas e influenciadores

Influenciadores y creadores de contenido compartieron con sus seguidores los mejores momentos del desfile, capturando la música, los colores y la energía de la ciudad.

El Carnaval recibió la visita de reinas y creadores de contenido Foto: Instagram @carnavalbaq

Comparsas y creatividad

Las comparsas del Carnaval de Barranquilla 2026 se robaron todas las miradas con su ritmo, color y creatividad. Cada grupo folclórico presentó coreografías que celebran la cultura caribeña, mezclando cumbia, mapalé, congo y son, mientras sus trajes y accesorios contaban historias de tradición y alegría.

El público vibró con cada paso, mostrando cómo las comparsas son el alma y corazón de esta fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Cada paso cuenta una historia: comparsas llenando Barranquilla de alegría y cultura Foto: Guillermo Torres

El ambiente en Barranquilla durante la Batalla de Flores fue simplemente electrizante

Calles llenas de música, colores y alegría recibieron a locales y turistas que bailaron al ritmo de cumbia, mapalé y congo, mientras las carrozas y comparsas desfilaban con entusiasmo.

Familias, amigos e influenciadores compartieron risas y momentos inolvidables, demostrando que el Carnaval no solo es un desfile, sino una experiencia colectiva de fiesta, tradición y cultura que contagia a todos los que participan.

arranquilla vibró con música, baile y alegría Foto: Guillermo Torres

Con la Batalla de Flores como apertura y el Cumbiómetro midiendo la euforia de los asistentes, el Carnaval de Barranquilla 2026 continúa mostrando por qué es la fiesta más grande del Caribe colombiano.

Michelle Char recibió su ‘Esmeralda Caribe’ y fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 en un viaje musical

Durante los próximos días, la ciudad seguirá vibrando con desfiles, comparsas, música en vivo y la participación de reinas e influenciadores, manteniendo viva la tradición y llevando la alegría de Barranquilla a todos los rincones del país y del mundo.