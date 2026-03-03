¿Los motociclistas en Colombia pueden llevar una cámara en el casco? Lo que dice la ley en 2026

La seguridad vial es uno de los temas prioritarios para las autoridades en el país, por lo que de forma constante se están actualizando normas y analizando situaciones y comportamientos particulares que podrían poner en riesgo la vida de los conductores de motos y automotores.

El casco es un elemento de seguridad de uso obligatorio en algunas partes del territorio nacional. Foto: Getty Images

Un de ellos es propio de los motociclistas, quienes con el fin de grabar sus recorridos y de tener registro de sus trayectos, instalan cámaras de acción en la parte superior o lateral de sus cascos.

Aunque puede parecer algo inofensivo, ha generado dudas entre algunos moteros, quienes desconocen si esto es legal o podría repercutir en alguna infracción.

Al respecto, hay que señalar que la norma en Colombia es clara y no impide que los motociclistas instalen dispositivos de este tipo en sus cascos; sin embargo, sí se debe tener en cuenta que los adhesivos o sistemas que se usen para fijar los aparatos no pueden terminar afectando la integridad y las cualidades de seguridad de este elemento vital para los moteros.

En este sentido, lo clave es que los motociclistas estén informados y sepan que modificaciones pueden realizar a sus cascos, esto con el fin de que no sean objeto de multas y de que su seguridad e integridad siga siendo la máxima.

Los cascos no deben sufrir ninguna modificación cuando se decida instalar una cámara en él. Foto: Getty Images

Otra recomendación hecha por expertos es la de garantizar que la cámara de acción instalada quede fija y no genere distracción alguna a los moteros, obligándolos a retirar las manos del manubrio de la motocicleta para controlarlas y evitar que se caigan, se despeguen o se muevan.

Cabe destacar que aunque la instalación de estos aparatos en el casco no está prohibida, el transitar en una moto sin el uso del mismo es una infracción delicada que obliga a las autoridades a imponer un comprendo y a inmovilizar el vehículo.

La multa por no portar el casco es de 711.750 pesos, valor que aumenta de forma considerable cuando se inmoviliza la moto, pues se debe cubrir el gasto de la grúa para el traslado a los patios y la tarifa de parqueadero por los días que esta dure allí retenida.

¿Cuántas motos se vendieron en enero de 2026?

Luego de registrar más de un millón cien mil unidades vendidas en 2025, el mercado de las motocicletas comenzó el 2026 con cifras que confirman el buen momento por el que atraviesa el sector en Colombia.

La cámara debe quedar fija en el caso para evitar distracciones al piloto. Foto: Getty Images

Según las cifras del Runt, consolidadas por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante el primer mes del año se vendieron 95.617 motocicletas nuevas en Colombia.

Los datos indican que el mercado de las motocicletas tuvo un incremento del 30,21 % en comparación con el mes de enero del año 2025.

Al comparar las cifras entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el registro de motocicletas durante el primer mes del año tuvo una caída del 14,86 %.