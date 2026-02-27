Expopartes espera cerrar negocios por más de 100 millones de dólares: Medellín será epicentro de la industria de repuestos

En un momento en el que la industria automotriz mundial redefine su cadena de valor entre la electrificación, la digitalización y la presión por mayor formalización comercial, el sector autopartista colombiano se posiciona como uno de los eslabones estratégicos de la economía nacional.

La industria de los repuestos para motos y carros genera $21 billones al año. Foto: Universal Images Group via Getty

Con una facturación anual de $ 21 billones, más de 65.000 establecimientos activos y exportaciones que superan los USD 240 millones, la industria no solo abastece el parque automotor del país, sino que se consolida como un actor clave en la dinámica industrial y comercial de la región andina.

En este sentido, Antioquia es una de las regiones del país que más aporta y cuenta con una participación del 15 % del total nacional, equivalente a $3,15 billones, lo que reafirma su papel como uno de los principales nodos productivos del sector.

No obstante, el mercado enfrenta desafíos estructurales: cerca del 85 % de las autopartes comercializadas son importadas y el contrabando alcanzó en 2025 una cifra estimada de USD 94,6 millones, lo que refuerza la necesidad de fortalecer escenarios formales, competitivos y con proyección internacional.

“Expopartes no es solo un evento comercial; es la plataforma que articula una industria clave para el desarrollo industrial del país. Estamos hablando de un sector que impacta el empleo, la formalización y el comercio exterior, y que necesita espacios sólidos para consolidar su crecimiento”, afirmó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.

Cerca del 85 % de las autopartes comercializadas son importadas Foto: Getty Images

Bajo esa premisa, el gremio anunció la realización de Expopartes Feria Autopartes Medellín y Xtreme Fest 2026, que se llevará a cabo del 2 al 4 de julio en Plaza Mayor Medellín, con un área bruta de 34.675 metros cuadrados.

La feria reunirá más de 350 expositores y representación de más de 25 países, con una proyección de 22.700 visitantes, 15.200 nacionales y 7.500 internacionales, lo que supone un crecimiento del 20 % frente a la edición anterior.

La meta de negocios supera los USD 100 millones, con un incremento estimado superior al 15% respecto a 2024 y cerca del 15% de esas operaciones vinculadas a exportaciones.

La agenda incluirá más de 30 conferencias técnicas y empresariales, así como un Encuentro Académico de Facultades de Ingeniería enfocado en la construcción de vehículos de tracción eléctrica para competencias deportivas, en línea con la expansión del mercado de vehículos híbridos y eléctricos en Colombia.

Entre los invitados internacionales se destaca Travis Chin, presidente mundial de IASCA World Wide, referente global en estándares y competencias de car audio. Como novedad, el evento integrará Streaming Fest, un formato híbrido que permitirá amplificar contenidos, lanzamientos y transmisiones especializadas hacia audiencias digitales del sector.

La venta de repuestos en Colombia es una gran fuente de generación de empleo. Foto: 123RF

“Expopartes 2026 será el punto de convergencia entre innovación, negocios y proyección internacional. En un año clave para la economía y para la industria automotriz, la feria se consolida como el canal estratégico para visibilizar al sector, fortalecer estándares técnicos y abrir nuevas oportunidades comerciales”, agregó Pineda Osorio.

Durante los tres días del evento se estima la generación de más de 1.200 empleos directos e indirectos y un impacto económico superior a $ 33.000 millones para Medellín, especialmente en hotelería, transporte y servicios asociados. Con esta edición, Asopartes busca consolidar a la ciudad como uno de los principales centros latinoamericanos de negocios para la industria motriz y reafirmar el papel del sector autopartista como pilar del desarrollo industrial colombiano.