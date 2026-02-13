Vehículos

Los 20 carros eléctricos más vendidos en Colombia durante enero de 2026: chinos siguen a la cabeza

El segmento de los eléctricos representó el 8,8 % del total de las ventas durante el primer mes del año.

Camilo Eduardo Castro Cetina

13 de febrero de 2026, 11:24 a. m.
La venta de carros eléctricos sigue repuntando en el país sosteniendo un crecimiento durante los últimos años.
En enero del 2026, la venta de vehículos eléctricos alcanzó 1.758 unidades, lo que representó un 82,6 % frente a las unidades vendidas respecto al mismo mes del 2025.

una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.
De igual forma, del total de vehículos vendidos en enero, que fue de 19.969 unidades, el segmento de los eléctricos representó el 8,8 %.

En el segmento de vehículos eléctricos, los SUV, automóviles y pick-ups fueron los más vendidos.

Las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos eléctricos en enero de 2026 fueron Armenia, con un aumento del 343 %; Villavicencio, con un 280 %; y Barranquilla, con un 237 %.

A nivel departamental, Bogotá y Antioquia continúan concentrando el mayor número de matrículas de vehículos eléctricos, con crecimientos de 90,8 % y 51,9 %, respectivamente.

También se destacan incrementos superiores en otros departamentos, como Atlántico (350 %), Quindío (342,9 %), Meta (280 %), Norte de Santander (133,3 %) y Valle del Cauca (143,9 %), lo que evidencia una expansión del mercado en distintas regiones del país.

Las marcas de carros eléctricos más vendidas en enero

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de enero fueron: BYD, Chery, GAC, Chevrolet y Renault con participaciones de mercado en el orden de 42,2 %, 12,7 %, 5,2 %, 4,2 % y 4,1% representando el 68,3% del total de vehículos eléctricos matriculados en el primer mes del año.

  1. BYD: 741 unidades.
  2. CHERY: 223.
  3. GAC: 91.
  4. CHEVROLET: 74.
  5. RENAULT: 72.
  6. KIA: 52.
  7. JAC: 46.
  8. MG: 40.
  9. VOLVO: 38.
  10. DEEPAL: 36.
  11. FAW: 35.
  12. BMW: 30.
  13. MINI: 24.
  14. DONG FENG: 22.
  15. TOYOTA: 20.
  16. JMC: 19.
  17. ZEEKR: 18.
  18. DONGFENG: 16.
  19. SHINERAY: 14.
  20. 20 RIDDARA: 14.

Los carros eléctricos más vendidos en enero de 2026

En el mes de enero las participaciones por línea fueron: Byd Yuan Up con el 22,1 %, Chery Icar con el 12 %, Byd Seagull con el 9,3 %, Gac Aion con el 4,8 % y Byd Yuan Plus con el 4,6 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 52,8% del total de vehículos eléctricos matriculados en el primer mes del año.

BYD produjo su vehículo número 14 millones desde la planta de Brasil, la más grande fuera de Asia.
BYD es la marca de carros eléctricos más vendida en Colombia. Foto: BYD / API
  1. BYD YUAN UP: 389 unidades.
  2. CHERY ICAR: 211.
  3. BYD SEAGULL: 164.
  4. GAC AION: 84.
  5. BYD YUAN PLUS: 80.
  6. RENAULT KWID: 71.
  7. CHEVROLET CAPTIVA: 43.
  8. JAC HFC: 41.
  9. CHANGAN DEEPAL: S05.
  10. FAW BESTUNE: 32.
  11. BYD SEALION: 32.
  12. KIA EV5: 31.
  13. BMW IX: 29.
  14. VOLVO EX30: 29.
  15. BYD IDOLPHIN: 28.
  16. CHEVROLET SPARK: 27.
  17. MG S5: 26.
  18. BYD SONG PLUS: 24.
  19. DONG FENG DFM: 22.

