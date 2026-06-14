Curazao deja sin palabras a Alemania: así fue el primer gol de su historia en el Mundial 2026

Curazao, selección debutante en este Mundial 2026, hizo historia al marcar su primer gol frente a la poderosa Alemania en la fecha 1 del grupo E.

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Sobre el minuto 21, cuando el dominio era total por parte de los europeos, Livano Comenencia sacó un remate de media distancia que se desvió en el camino y venció la resistencia de Manuel Neuer.

Eso fue el empate 1-1 en el marcador, pues Alemania se había adelantado poco antes con un golazo de Felix Nmecha.

La celebración de Curazao se extendió durante la pausa de rehidratación, lo que les permitió acomodar las piezas y aguantar la tormenta de balones que iban a llover por parte del combinado teutón.

El aguante de los caribeños no duró mucho tiempo, pero nadie les quita la alegría de haberle marcado el primer gol de su historia mundialista a una selección que ha ganado ese torneo en cuatro oportunidades.

Alemania ve los fantasmas

Ese momento de desconcentración hizo pensar lo peor a los hinchas de Alemania, que acuden a este Mundial 2026 con la esperanza de ver una mejor versión después de dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos.

La esperanza de los alemanes se deposita sobre Julian Nagelsmann y una generación de jugadores que no es la más brillante comparada con otras épocas.

De hecho, el cuerpo técnico tuvo que convencer a Manuel Neuer de regresar a la selección para un último baile en la Mannschaft. El arquero del Bayern Múnich aceptó el reto y puso fin a su retiro internacional para volver como el único sobreviviente del título en Brasil-2014.

Manuel Neuer no pudo contener el gol de Curazao. Foto: AP Photo/Eric Gay

Alemania es ampliamente favorito a dominar este grupo, aunque debe tener cuidado de Costa de Marfil y Ecuador, dos equipos que han demostrado tener argumentos para pelearle a los gigantes.

Nagelsmann apunta mucho más alto que ese primer objetivo de avanzar a dieciseisavos de final. Incluso se trazan un compromiso con la historia de volver a pelear por la corona y empatar a Brasil como pentacampeones.

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“Para tener un buen Mundial, necesitamos a un Manuel al máximo, y creo que puede darnos eso”, indicó en rueda de prensa sobre la convocatoria de Neuer. “Sin duda, está suficientemente preparado para empezar y ha mejorado mucho, cada vez más. No había tenido mucho ritmo antes, pero ahora lo ha tenido. Confiamos en él, está preparado”.