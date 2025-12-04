Arrecia malestar en Bayern Múnich por lo de Luis Díaz con la UEFA: “Ha tenido que soportar”

Desde que llegó, Luis Díaz se convirtió en un jugador indispensable para la disciplina del Bayern Múnich de Alemania. Su tiempo de adaptación fue nulo, dado que desde un primer momento demostró capacidad con goles y asistencias.

Hoy día el presente del guajiro es inmejorable. En Alemania, la gran mayoría de las opiniones son positivas, buscan exaltarle y hay convencimiento de que la apuesta por Lucho fue acertada.

Si existiese algún lunar de lo que ha sido su permanencia en suelo germano, tal vez haya sido la expulsión en Champions League ante PSG, luego de una entrada fuerte en la que afectó más de la cuenta a su colega marroquí, Hakimi.

Por este hecho, la UEFA decidió imponerle tres fechas de sanción en el máximo torneo de clubes en el mundo. Los alemanes consideraron excesivo este castigo y por eso buscaron apelar la determinación para que fueran menos jornadas para Lucho.

Hasta inicios de diciembre no se ha dado ninguna respuesta por parte del ente en Europa, lo que ha generado el malestar y la impotencia de parte del Bayern Múnich, según lo mencionado por el medio germano, Sport1.

Instante en el que Luis Díaz trata de sacarle el balón a Hakimi y, por una jugada donde no se detalla mala intención, termina lesionándolo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Estos citados parecen haber conocido cómo se vive a la interna el caso, el cual han expuesto al decir: “El campeón histórico aún no ha recibido respuesta a su solicitud inmediata. Esta situación desconcierta a los responsables”.

Uno de los motivos que arrecia todo en Bayern es que están muy cerca de un nuevo reto en Liga de Campeones, pero no sabe si podrán contar o no con el colombiano.

“La impaciencia crece; después de todo, su próximo partido de la Champions League ya está programado para el próximo martes. El Bayern se enfrentará entonces al Sporting de Lisboa”, explican.

Al parecer, esta no es la única razón y vez que el cuadro rojo “ha tenido que soportar” dicho tipo de tratos por parte de UEFA. Estos serían recurrentes con el conjunto de Múnich.

“Esta espera forma parte de una serie de retrasos que el Bayern de Múnich ha tenido que soportar por parte de la UEFA en el caso Díaz”, sentencian.

“Cabe recordar que, dos semanas y media después del partido, el Bayern se enteró de que el jugador de 28 años sería suspendido tres partidos por su falta sobre la estrella del PSG, Achraf Hakimi”, recuerdan sobre la tardanza que tuvo el conocimiento del castigo para Díaz.

Sin Díaz, Bayern sufre en Champions

Al piso se fueron más de 15 fechas de invicto de Bayern Múnich por todas las competencias en la pasada jornada de Champions League. Arsenal fue el verdugo de los rojos, que no pudieron contar con Luis Díaz por esa sanción mencionada.

Bayern Múnich no tuvo a Luis Díaz y sufrió la primera derrota en la temporada ante Arsenal | Foto: Getty Images

Fue un resultado de 3-1 a favor de los ingleses, que dio cuenta de que la presencia del colombiano pudo haber ayudado para que el resultado no fuera tan amplio en su contra.