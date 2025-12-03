La reacción del DT de Unión Berlín luego del ‘flojo’ partido de Luis Díaz en Copa de Alemania: “La decepción es mayor”

Luis Díaz mantiene los focos del fútbol alemán y su alto nivel ya hace más bulla en la élite de Europa. Lucho es un bastión de altísimo nivel en el Bayern Múnich, que ahora ve otro título más a conquistar esta temporada: la Copa de Alemania, donde ya está instalado en cuartos de final tras eliminar al siempre aguerrido, Unión Berlín.

Todo comienza desde la continuidad que tiene en el Bayern Múnich y la titularidad en los diferentes torneos, que le garantiza un alto nivel, más allá que el duelo ante Unión Berlín sea la excepción. En la capital alemana no pudo lucir su diferencia desde la banda y se retiró sin goles ni asistencias, aunque le anularon un gol por fuera de lugar.

Básicamente, Unión Berlín hizo más méritos para la eliminación que el propio Bayern Múnich, que no fue la avalancha que se esperaba y se le vio con poca agresividad en la cancha de la capital alemana. Más bien, dos autogoles del local aceleraron su propia derrota, más allá del doblete de Leopold Querfeld, que no fue suficiente para empatar y presionar. Harry Kane aumentó la ventaja para el 3-2 final.

Luis Díaz durante el partido contra Unión Berlín. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por ningún lado apareció Luis Díaz en un tema que a Bayern Múnich se le estaba complicando. Los autogoles aceleraron la caída del Unión Berlín, pero sin esos detalles, el duelo sería más reñido, donde en tramos claves, como ante St. Pauli, la labor del guajiro comenzó a ser determinante. Parece que todo eso lo tiene bien claro el DT Steffen Baumgart, quien fue autocrítico en rueda de prensa.

La reacción del DT de Unión Berlín tras la caída ante el Bayern de Luis Díaz

En sus palabras, Baumgart confesó que la decepción aumenta al ver que hubo un buen rendimiento de su club y que, otra vez, pudieron hacerle frente a la máquina bávara (tal como sucedió en el 2-2 en la Bundesliga en fechas pasadas). Cree que lo hicieron bien, más allá de los autogoles que lo condenaron.

El técnico de Unión Berlín, Steffen Baumgart. | Foto: Getty Images

“La decepción es mayor, sobre todo por el buen rendimiento. A pesar de los reveses, lo hemos hecho bien, especialmente en la segunda parte, y no nos hemos rendido. Pero al final, lamentablemente, no ha sido suficiente y por eso estamos un poco decepcionados. Quizás mañana podamos verlo de otra manera y decir: no ha estado tan mal”, dijo el técnico de Unión Berlín, quien también trabajó en defensa para frenar a Kane y Lucho y no darles espacios.