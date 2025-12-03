Luis Díaz no para y mantiene el alto nivel y la continuidad desde la titularidad en un Bayern Múnich que lo necesita más que nunca para cumplir los objetivos. El gigante bávaro sonríe tras el fichaje ideal que consiguió en el mercado anterior en Europa y continúa en la búsqueda de los títulos para ratificar su dominio en Alemania y el golpe de autoridad en Champions League.

El objetivo no es otro que arropar por completo la Bundesliga con otro título. Todos los pronósticos apuntan a que Bayern Múnich puede ser campeón con solvente ventaja ante el segundo, lo que ya parece un trámite si observamos la forma en que ha ganado en la última década. Por si fuera poco, la competencia en la Champions League es primordial y con Lucho aumenta el nivel para conseguirlo.

A estos dos torneos se suma una Copa de Alemania que no caería mal para ratificar el dominio absoluto en las competencias del fútbol alemán, teniendo en cuenta que ya alzó la Supercopa a comienzos de la temporada con un Luis Díaz trascendental ante el Stuttgart, quien anotó el segundo en el 2-1 definitivo. Es decir, el cuarteto para el gigante bávaro está servido en su propio país.

Luis Díaz, figura destacada de Bayern Múnich y Selección Colombia. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Precisamente, la última aparición de Luis Díaz fue en la Copa de Alemania, en la que fue titular y jugó los 90 minutos ante un complicado Unión Berlín, que ya les había empatado 2-2 en la capital alemana. Aquella vez, Lucho marcó un espectacular golazo que le dio la vuelta al mundo y podría ser valorado en el Premio Puskás.

Luis Díaz se alista para su regreso en la Bundesliga

Lucho jugó los 90 minutos en Berlín en una victoria 3-2 del Bayern Múnich gracias al gol de Harry Kane y dos autogoles, de Ilyas Ansah y Diogo Leite. Leopold Querfeld anotó doblete, pero eso no fue suficiente y el visitante se quedó con la victoria.

Unión Berlín 2-3 Bayern Múnich. | Foto: Oficial Bayern

Tras cumplir con los octavos de final de la Copa de Alemania, Luis Díaz ahora voltea a mirar a la Bundesliga, donde se enfrentará en la próxima fecha a su víctima en la Supercopa de Alemania. El próximo 6 de diciembre se verá las caras con el Stuttgart, por la jornada 13 de la Liga. El compromiso comenzará a las 9:30 am, hora colombiana.