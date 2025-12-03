La tabla de goles y asistencias en Europa que muestra a Luis Díaz cerca de Haaland y Mbappé: nivel en ascenso

Días de ensueño para Luis Díaz en el fútbol de Europa. Cada vez que viste la camiseta del Bayern Múnich, es furor total y anticipo a algo que sucederá en la zona ofensiva. Lucho en cada posesión genera peligro o está cerca de una asistencia o un gol. La confianza desde el cuerpo técnico, más el juego colectivo con una ofensiva de lujo, lo mete entre los mejores extremos del planeta.

Desde su fichaje, proveniente del Liverpool en el mercado pasado, Luis Díaz causó expectativa e incluso había algunos que dudaban de que pudiera rendir con otro grande de Europa. Pero, a medida que avanzaban las fechas, Lucho fue callando bocas y ganando adeptos, hasta estar a la altura de los jugadores ofensivos más influyentes del mundo.

Influencia hasta por las jugadas de fantasía que rompen las redes sociales. Pero eso es otro tema. En esta ocasión, SEMANA recopiló la lista de los jugadores de las ligas top de Europa con mejor G+A, que mide la cantidad de goles y asistencias con el club en su respectiva liga. Esto demuestra el poder de dominio en la zona de ataque. Luis Díaz empata con varias figuras mundiales y se acerca al podio, donde dominan las estrellas Haaland y Mbappé.

Kylian Mbappé y Erling Haaland en la Champions League. | Foto: Getty Images

Luis Díaz es figura en la Bundesliga y persigue de cerca al líder de Alemania, Harry Kane, quien suma 17 G+A, con 14 goles y 3 asistencias a lo largo de la temporada y se ubica en el tercer lugar del podio. Lucho, por su parte, empata en el Top 5 con su colega del gigante alemán, Michael Olise y la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, con 12 cada uno.

Luis Díaz cerca de Haaland y Mbappé: Entre los mejores ofensivos del mundo

El primero en la lista es Kylian Mbappé, desde el Real Madrid en la Liga de España, con 20 en el G+A, con 16 goles y 4 asistencias. Le sigue el noruego Erling Haaland con 18 (15 goles y 3 asistencias. El tercero es Harry Kane con 17 (14G y 3A).

Harry Kane y Luis Díaz celebrando un gol del Bayern Múnich. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

En el cuarto lugar aparece Mason Greenwood del Olympique Marsella con 13 en el G+A, 10 goles y tres asistencias. Luego, encontramos el triple empate cerrando el Top 5. Luis Díaz presenta 7 goles marcados y cinco pases gol, para un total de 12.

Michael Olise deja claro que el Bayern Múnich es uno de los mejores ataques del mundo con el mismo número de Lucho (6G y 6A) y Lamine Yamal alcanza a meterse con 5 anotaciones y 7 asistencias.

El primero en aparecer en la lista desde la Serie A de Italia es el argentino Nicolás Paz, del Como, con 5 goles y 5 asistencias, superando a Lautaro Martínez, quien pese a ser líder entre los goleadores, es superado en el G+A con 6 anotaciones y 2 pases gol.

Kylian Mbappé, Real Madrid: 20 G+A / 16 goles y 4 asistencias Erling Haaland, Manchester City: 18 / 15G y 3A Harry Kane, Bayern Múnich: 17 / 14G y 3A Mason Greenwood, Olympique Marsella: 13 / 10G 3A Luis Díaz, Bayern Múnich: 12 / 7G 5A