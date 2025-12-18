La reacción del Bayern Múnich tras la notificación de UEFA y la nueva sanción en Champions League: “Qué felices están”

La UEFA, entidad que regula el fútbol en Europa, volvió a notificar al Bayern Múnich de Luis Díaz con duras sanciones luego de jugar dos partidos más de la fase liga de la Champions League, contra Sporting Lisboa y Arsenal. Las consecuencias tendrán efecto en futuros compromisos, donde el gigante bávaro luchará por el primer lugar de la tabla de posiciones.

Estas medidas caen en momentos de más sanciones de la UEFA y apelaciones por parte del Bayern Múnich. El club alemán ya había sufrido una dura sanción en noviembre que tenía involucrado a Luis Díaz. La estrella de la Selección Colombia fue castigado con tres fechas de suspensión, debido al fuerte golpe que le propinó al lateral marroquí Achraf Hakimi en el juego contra el PSG, que lo mandó varias semanas de recuperación.

Bayern no se quedó quieto e inmediatamente apeló el boletín de castigos de la UEFA y pasados unos días, la sanción a Lucho Díaz se redujo a solamente dos partidos como ausencia, que precisamente ya los cumplió contra Sporting Lisboa y Arsenal. De esta manera, el guajiro volverá a jugar en Champions en enero contra Unión SG.

Luis Díaz en el Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Por si fuera poco, Bayern fue sorprendido con otro recital de castigos tras la nueva notificación de la UEFA. Todo pasa por una serie de incidentes. Ya se conocieron las sanciones para el equipo bávaro y las razones que forzaron la intervención de la entidad. Por ejemplo, contra Arsenal, acusan al equipo alemán de “lanzamiento de objetos”, “disturbios de multitudes” y “transmisión de mensajes no aptos para un evento deportivo”. Ante Sporting, se le señala de “bloqueo de vías públicas” y “encendido de fuegos artificiales”.

Consecuencias para el Bayern y reacción del equipo en las redes sociales

Bayern tendrá que pagar una multa de 40 mil euros por el lanzamiento de objetos y otra de 30.000 (€) por la transmisión de mensajes no aptos para un evento deportivo. Tras el encendido de bengalas contra Sporting, la UEFA le ordena el cierre parcial de algunos sectores del Allianz Arena y deberá cumplirse en el próximo compromiso de Champions contra Unión SG. Y otro castigo económico de 16.000 euros por bloquear vías públicas.

La reacción del Bayern en redes sociales no se ha hecho esperar y la cuenta oficial en X ha preferido ser discreta con la durísima sanción y multas de la UEFA. Replicó un posteo de la Champions League con una espectacular foto de Ribery y Robben, a la que llamó “Robbery”.

Entre otras cosas, hizo eco a la participación del Bayern en la Champions femenina y llama la atención una publicación con Manuel Neuer entrando al camerino rodeado de pequeños hinchas del Bayern: “¡Qué dulces, qué felices están los niños!“, se lee en el post.