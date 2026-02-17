Deportes

Confesión desde Bayern Múnich sobre Luis Díaz: destapan jugada silenciosa detrás de su fichaje

Entra el representante de Luis Díaz como esa pieza clave en el tablero de ajedrez para que el guajiro llegara al Bayern Múnich.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
17 de febrero de 2026, 10:02 a. m.
Directivo del Bayern Múnich habló sobre la llegada de Luis Díaz al club bávaro.
Directivo del Bayern Múnich habló sobre la llegada de Luis Díaz al club bávaro. Foto: Getty Images

Las renovaciones de Dayot Upamecano y Serge Gnabry son noticia en Bayern Múnich. No fueron movimientos fáciles para la directiva, y sí lograron que dos figuras se quedaran bajo las órdenes del técnico Vincent Kompany.

En medio del revuelo que causó la continuidad de ambas figuras, habló el presidente honorífico del Bayern Múnich, Uli Hoeneß. En sus palabras, la leyenda del cuadro alemán dio detalles desconocidos sobre el momento cuando ficharon a Luis Díaz desde Liverpool.

Dicha negociación entre Bayern Múnich y Liverpool, por Luis Díaz, se llevó a cabo a mediados de 2025, pero no se sabía una jugada maestra detrás: el desempeño del agente de Luis Díaz, Carlos Van Strahalen, para que el movimiento se diera.

“Estamos felices de pagarle a un hombre como él”

Hoeneß habló con Bild y reveló que las negociaciones entre Bayern Múnich y Liverpool, por Luis Díaz, no fueron nada fáciles. Eso es fácilmente contrastable con las versiones que entregaba la prensa europea por aquel entonces, donde detallaban que los reds no eran muy flexibles a la hora de dejar ir al guajiro.

Ciclismo

Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

Deportes

MLS proyecta giro radical para James Rodríguez: Minnesota United le aplicaría la fórmula Ancelotti

Deportes

La opinión de Chicho Serna que retumba en Atlético Nacional: petición para la Sudamericana

Deportes

Ecuador atormenta a Colombia con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20

Deportes

Champions League hoy: canal y hora para ver los ‘playoffs’ en vivo

Deportes

Noble gesto de James Rodríguez con un barbero en Estados Unidos: cumplió su promesa y le llueven aplausos

Deportes

Magia de Luis Díaz deja perpleja a la Champions: jugada con Bayern Múnich es distinguida

Deportes

Murió Giovanni Hernández, una leyenda del microfútbol en Colombia

Gente

Video viral: Luis Díaz y su familia bailaron al ritmo de ‘Chévere’

Deportes

El Bayern Múnich de Luis Díaz sufre baja importante: hay comunicado oficial

Pero, en esas, la figura de Carlos Van Strahalen acabó siendo clave y así lo resalta Hoeneß en charla con el medio referenciado: “El agente de Luis Díaz, por ejemplo, luchó duro para traerlo desde Liverpool, lo que fue muy difícil. Él invirtió todo por su cliente y siempre habló honestamente con Liverpool. Estamos felices de pagarle a un hombre como él”.

Uli Hoeneß, presidente honorario del Bayern Múnich.
Uli Hoeneß, presidente honorario del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

El resto ya es historia. Luis Díaz integra uno de los tridentes en ataque más fuertes de Europa, junto a Harry Kane y Michael Olise. Llevan más goles y asistencias con Bayern Múnich que ningún otro club grande del viejo continente, encaminándose a lo que podría ser una temporada exitosa.

Magia de Luis Díaz deja perpleja a la Champions: jugada con Bayern Múnich es distinguida

Director deportivo del Bayern Múnich también saca pecho por Luis Díaz

Max Eberl, director deportivo del club bávaro, es otro nombre que siempre habla de Luis Díaz, más que nada para elogiarlo y reconocer el acierto del Bayern Múnich en ficharlo. No fue sencillo, pues Liverpool requirió 75 millones de euros para dejarlo ir.

“Nos criticaron un poco al principio, pero sabíamos lo que hacíamos. Estábamos convencidos de que encajaría muy bien con nosotros, no solo por sus goles y asistencias, sino también por su disposición e intensidad”, dijo Eberl ante los medios de comunicación.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, reveló conversaciones para renovar a uno de los socios de Luis Díaz.
Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, elogia a Luis Díaz. Foto: Getty Images

Incluso, tuvo tiempo de dejar un mensaje a los que no estaban muy de acuerdo cuando Bayern Múnich oficializó a Lucho: “Es un fichaje muy bueno. Quizás algunos se retracten ahora y digan: ”Bueno, quizá no estuvo tan mal".

Más de Deportes

Nairo Quintana en la segunda etapa del UAE Tour 2026.

Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

¿Fórmula Ancelotti para James Rodríguez? Proyección de la MLS hace recordar su paso por Everton.

MLS proyecta giro radical para James Rodríguez: Minnesota United le aplicaría la fórmula Ancelotti

Chicho Serna opinó de cara a la Sudamericana 2026 que jugará Atlético Nacional.

La opinión de Chicho Serna que retumba en Atlético Nacional: petición para la Sudamericana

Ecuador venció a Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20.

Ecuador atormenta a Colombia con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20

Partidos de ida en playoffs de Champions League.

Champions League hoy: canal y hora para ver los ‘playoffs’ en vivo

James Rodríguez y su encuentro con un barbero en Estados Unidos.

Noble gesto de James Rodríguez con un barbero en Estados Unidos: cumplió su promesa y le llueven aplausos

Magia de Luis Díaz descresta en Champions League.

Magia de Luis Díaz deja perpleja a la Champions: jugada con Bayern Múnich es distinguida

Murió Giovanni Hernández, mago del microfútbol en Colombia.

Murió Giovanni Hernández, una leyenda del microfútbol en Colombia

Barcelona perdió con Girona y Real Madrid se aleja en el liderato.

Golpe por el liderato en España: tabla de posiciones tras el batacazo de Girona al Barcelona

Noticias Destacadas