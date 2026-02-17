Confesión desde Bayern Múnich sobre Luis Díaz: destapan jugada silenciosa detrás de su fichaje

Las renovaciones de Dayot Upamecano y Serge Gnabry son noticia en Bayern Múnich. No fueron movimientos fáciles para la directiva, y sí lograron que dos figuras se quedaran bajo las órdenes del técnico Vincent Kompany.

En medio del revuelo que causó la continuidad de ambas figuras, habló el presidente honorífico del Bayern Múnich, Uli Hoeneß. En sus palabras, la leyenda del cuadro alemán dio detalles desconocidos sobre el momento cuando ficharon a Luis Díaz desde Liverpool.

Dicha negociación entre Bayern Múnich y Liverpool, por Luis Díaz, se llevó a cabo a mediados de 2025, pero no se sabía una jugada maestra detrás: el desempeño del agente de Luis Díaz, Carlos Van Strahalen, para que el movimiento se diera.

“Estamos felices de pagarle a un hombre como él”

Hoeneß habló con Bild y reveló que las negociaciones entre Bayern Múnich y Liverpool, por Luis Díaz, no fueron nada fáciles. Eso es fácilmente contrastable con las versiones que entregaba la prensa europea por aquel entonces, donde detallaban que los reds no eran muy flexibles a la hora de dejar ir al guajiro.

Pero, en esas, la figura de Carlos Van Strahalen acabó siendo clave y así lo resalta Hoeneß en charla con el medio referenciado: “El agente de Luis Díaz, por ejemplo, luchó duro para traerlo desde Liverpool, lo que fue muy difícil. Él invirtió todo por su cliente y siempre habló honestamente con Liverpool. Estamos felices de pagarle a un hombre como él”.

Uli Hoeneß, presidente honorario del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

El resto ya es historia. Luis Díaz integra uno de los tridentes en ataque más fuertes de Europa, junto a Harry Kane y Michael Olise. Llevan más goles y asistencias con Bayern Múnich que ningún otro club grande del viejo continente, encaminándose a lo que podría ser una temporada exitosa.

Magia de Luis Díaz deja perpleja a la Champions: jugada con Bayern Múnich es distinguida

Director deportivo del Bayern Múnich también saca pecho por Luis Díaz

Max Eberl, director deportivo del club bávaro, es otro nombre que siempre habla de Luis Díaz, más que nada para elogiarlo y reconocer el acierto del Bayern Múnich en ficharlo. No fue sencillo, pues Liverpool requirió 75 millones de euros para dejarlo ir.

“Nos criticaron un poco al principio, pero sabíamos lo que hacíamos. Estábamos convencidos de que encajaría muy bien con nosotros, no solo por sus goles y asistencias, sino también por su disposición e intensidad”, dijo Eberl ante los medios de comunicación.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, elogia a Luis Díaz. Foto: Getty Images

Incluso, tuvo tiempo de dejar un mensaje a los que no estaban muy de acuerdo cuando Bayern Múnich oficializó a Lucho: “Es un fichaje muy bueno. Quizás algunos se retracten ahora y digan: ”Bueno, quizá no estuvo tan mal".