Movimiento en el Bayern Múnich de Luis Díaz: figura mundialista firmó por cuatro años

La renovación de uno de los jugadores del Bayern Múnich es oficial y va hasta 2030.

Redacción Deportes
13 de febrero de 2026, 8:30 p. m.
Luis Díaz junto a sus compañeros en Bayern Múnich.
Existían dudas, pero se disiparon: Dayot Upamecano firmó por cuatro años más con Bayern Múnich, donde comparte con el colombiano Luis Díaz. Eso quiere decir que el mundialista francés se queda en Alemania, contrario a los rumores que circulaban.

Upamecano tiene 27 años y es uno de los defensores más destacados en el mundo. Por eso, era primordial para Bayern Múnich tenerlo en su nómina, pues detrás de él habían varios equipos, tal como lo reporta la prensa internacional.

Además de sus actuaciones con Bayern Múnich, Dayot Upamecano es recordado por brillar como pieza clave en la Selección de Francia 2022, misma que llegó hasta la final contra Argentina y acabó cayendo en penales.

Dayot Upamecano firma con Bayern Múnich su renovación hasta 2030.
Bayern Múnich celebra la renovación de Dayot Upamecano

Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich, dijo: “Dayot Upamecano es otra figura clave de nuestro equipo, con quien hemos podido ampliar su contrato. Una plantilla necesita puntos de referencia, y con Dayot hemos dado un paso más. En muchas ocasiones, la cuestión no es a quién fichas, sino a quién desarrollas”.

Y añadió: “Dayot ha madurado en el FC Bayern hasta convertirse en un jugador internacional de primer nivel, estamos deseando continuar nuestro camino juntos”.

En su nómina, Bayern Múnich tiene gracias a Upamecano a un jugar avaluado en 70 millones de euros. Asegura un futbolista de élite que puede seguir, varios años, bajo las órdenes del cuerpo técnico bávaro.

“Estoy muy contento de continuar en el Bayern y poder seguir jugando en este equipo. Tenemos un gran equipo y un gran entrenador. Juntos tenemos grandes objetivos. En la vida, lo importante es siempre la mentalidad. Lo doy todo por mis compañeros, en cada entrenamiento, intentando mantener la portería a cero en cada partido y queriendo ganar tantos títulos como sea posible con el Bayern”, soltó Upamecano.

Luis Díaz y Upamecano juntos en Bayern Múnich.
Director deportivo del Bayern alucina con Luis Díaz: le lanzó piropos tras el golazo ante Leipzig

Bayern Múnich visita a Werder Bremen

La renovación de Upamecano se da en la previa del partido donde Bayern Múnich visita a Werder Bremen. Los bávaros encaran el partido como líderes de Bundesliga con 54 puntos en 21 juegos, superando por tres, parcialmente, al Dortmund que tiene 51 en 22 compromisos.

El compromiso entre Werder Bremen y Bayern Múnich será este sábado, 14 de febrero, a partir de las 9:30 a.m. hora colombiana. Será transmitido por Disney+.

