Deportes

Magia de Luis Díaz deja perpleja a la Champions: jugada con Bayern Múnich es distinguida

Nuevamente las redes sociales de la Champions League distinguen a Luis Díaz: ya se volvió uno de sus favoritos y destacados.

Redacción Deportes
16 de febrero de 2026, 8:28 p. m.
Magia de Luis Díaz descresta en Champions League.
Magia de Luis Díaz descresta en Champions League. Foto: Grande: X - @ChampionsLeague y logo oficial de la Champions League.

Otra vez la cuenta oficial de la Champions League, en redes sociales, destaca la magia de Luis Díaz. Ahora publicaron un video del guajiro en el último partido con Bayern Múnich, ante PSV, por la fecha 8 de la fase de liga de la competencia.

En esta ocasión, Luis Díaz se inventó un ‘sombrerito’ para salir de la marca de dos jugadores del PSV que le querían quitar el balón. El guajiro continuó con la posición y ahora la Champions lo destaca como jugada magistral

El video fue publicado este 16 de febrero, y en cuestión de horas superó las 120 mil visitas en X, además de provocar más de 100 comentarios y casi 400 reposteos por parte de los aficionados al deporte balompié y fanáticos de Luis Díaz.

“Luis Díaz, tan suave”: la Champions por el sombrerito de Luis Díaz al PSV

Y es que, además, el sombrerito de Luis Díaz al PSV provocó reacción en los hinchas de Liverpool. Cabe recordar que el colombiano es constante tema de debate entre los fanáticos de Anfield, pues se marchó de allí al Bayern Múnich en 2025.

Varios aficionados reds señalaron que la ida de Luis Díaz de Liverpool aún no se entiende del todo en Inglaterra, y más aún con las estelares actuaciones que está teniendo el crack de la Selección Colombia al servicio de Bayern Múnich.

No es la primera vez que la Champions destaca a Luis Díaz

A principios de febrero, la cuenta oficial de la Champions en X también destacó a Luis Díaz y logró captar una gran cantidad de visualizaciones. Un total de 3 millones de personas vieron la magia de Lucho.

Díaz bajó la pelota con su pecho y empezó a controlar con la pierna derecha. Así durante un par de segundos hasta acabar dominándola con el pie. Los aplausos le llovieron al guajiro.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Por calendario, el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz será el 21 de febrero de 2026 ante Frankfurt. Corresponderá a la fecha 23 de la Bundesliga, y los bávaros buscarán la victoria para seguir consolidándose en el liderato de la tabla de posiciones.

