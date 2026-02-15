El Bayern Múnich de Luis Díaz sufre baja importante: hay comunicado oficial

El arquero y capitán el Bayern Munich, Manuel Neuer, permanecerá un tiempo de baja tras haber sufrido una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda, anunció este domingo el club bávaro en un comunicado.

Neuer, de 39 años, fue sustituido al descanso el sábado durante la victoria 3-0 del Bayern contra el Werder Bremen, un triunfo que permitió a los bávaros recuperar la ventaja de seis puntos al frente del campeonato con respecto al Borussia Dortmund, segundo.

“Manuel Neuer sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo en el partido de Bundesliga de ayer a domicilio ante el SV Werder Bremen”, según el parte médico del club, que no detalló el tiempo de recuperación.

Prensa alemana enaltece a Luis Díaz por su nuevo hito con Bayern Múnich: no se guardan nada

El Bayern recibirá el próximo fin de semana al Eintracht y se desplazará a Dortmund en la jornada siguiente, a finales de febrero.

El club alemán está clasificado directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones.

La reacción de James Rodríguez tras el triplete y partidazo de Luis Díaz: le puso un apodo

Contudente victoria

Con su victoria en la cancha del Werder Bremen (3-0) del sábado, el Bayern Múnich recuperó la ventaja de seis puntos sobre el Borussia Dortmund, que había ganado su partido de la 22ª fecha de la Bundesiga alemana el viernes ante el Maguncia (4-0).

El equipo de Vincent Kompany, que venía de golear al Hoffenheim (5-1) y de eliminar al Leipzig en Copa (2-0), confirmó haber dejado atrás la crisis de finales de enero en la que cedió cinco puntos ante Augsburgo (2-1) y HSV (2-2).

Luis Díaz junto a sus compañeros en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

El gigante bávaro parece que llegará en buen momento al Klassiker del 28 de febrero ante el Dortmund, único equipo capaz de mantener el ritmo infernal del Rekordmeister.

En Bremen, el habitual Harry Kane acudió a su cita con el gol, y lo hizo por partida doble, un penal imparable y un disparo que tocó en el poste tras una jugada en la que participó el colombiano Luis Díaz, ambos goles antes de la primera media hora de partido.

El delantero inglés refuerza su liderato al frente de la tabla de goleadores con 26 dianas, el doble que su compañero Luis Diaz (13 goles).

Leon Goretzka cerró el marcador en el tramo final del partido.

En una fecha por el momento muy productiva en goles -21 en seis partidos- vio puerta el volante argentino Nicolás Capaldo en la victoria del Hamburgo ante el Union Berlin (3-2).

Si el Borussia Dortmund goleó 4-0 al Maguncia el viernes en el partido que abrió el telón del fin de semana, el mismo resultado se vio el sábado en el Bayer Leverkusen-St Pauli.

También venció sin problemas el Eintracht Faráncfort al Borussia Mönchengladbach (3-0).

El Stuttgart-Colonia completa el programa del sábado, quedando para el domingo los partidos Augsburgo-Heindenheim y Leipzig-Wolfsburgo.

Con información de AFP