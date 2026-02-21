Deportes

Prensa alemana no considera a Luis Díaz: dura reacción por partido sin gol con Bayern Múnich

Por no verlo aparecer en el tanteador, el diario ‘Bild’ le puso una baja calificación al atacante que jugó durante los 90 minutos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de febrero de 2026, 4:40 p. m.
Luis Díaz salió sin gol ni asistencia en el juego de Bundesliga ante Eintracht Frankfurt.
Luis Díaz salió sin gol ni asistencia en el juego de Bundesliga ante Eintracht Frankfurt. Foto: FC Bayern via Getty Images

Luis Díaz hizo presencia, pero no brilló en la más reciente victoria del Bayern Múnich por la Bundesliga. Aunque el conjunto bávaro logró imponerse 3-2 al Eintracht Frankfurt, el guajiro pasó desapercibido en materia de asistencias y goles.

Dicha actuación tuvo distintas formas de juzgarse: mientras que para algunas aplicaciones estuvo cerca de los 8.0 puntos, para medios de peso en Alemania, como Bild, Díaz Marulanda estuvo lejos de destacar en el juego correspondiente a la fecha 23.

Harry Kane abrió el marcador tras un cabezazo preciso de Stanišić.
Luis Díaz fue titular y aportó velocidad y movilidad en el ataque. Foto: Getty Images

En un análisis individual sobre el aporte de los jugadores que tuvieron acción, el medio sentenció que, en una escala de 1 a 5 —donde 1 es la mejor calificación y 5 la más baja—, al guajiro le correspondía un 4.

Tuvo una primera mitad bastante discreta. Fue más ágil en la segunda mitad; Santos atajó su disparo con una zancada (54′). Puntuación: 4”, fueron las escasas líneas que escribieron sobre Lucho.

Deportes

Estropeada del Real Madrid sacude LaLiga: tabla de posiciones en su lucha con Barcelona

Deportes

De volea Luis Javier Suárez: golazo en Sporting de Lisboa es sensación para el Mundial 2026

Ciclismo

Daniel Martínez completó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve sin sobresaltos

Deportes

Bayern Múnich con Luis Díaz como titular se impone ante un Frankfurt que metió suspenso en los últimos minutos

Deportes

Técnico del Bayern Múnich tomó decisión de última hora en relación a Lucho Díaz y el juego Bayern Múnich vs. Frankfurt

Deportes

Director del Bayern Múnich ponderó el juego de Luis Díaz: clave para ser el líder en la Bundesliga

Deportes

Agente de Prestianni habló sobre las sanciones de la UEFA tras el capítulo de posible racismo contra Vinícius Jr.

Deportes

Luis Díaz genera amargo recuerdo en Eintracht Frankfurt: refrescan el baile que le pegó con Bayern Múnich

Deportes

Luis Díaz acaricia el trofeo de la Bundesliga: el dato que reveló Bayern Múnich lo acerca anticipadamente

Deportes

Luis Díaz vivió el entrenamiento más caótico de su carrera: video muestra las condiciones extremas

Director del Bayern Múnich ponderó el juego de Luis Díaz: clave para ser el líder en la Bundesliga

Aunque al interior del Bayern parecen haber quedado conformes con lo hecho por Díaz, en la prensa deportiva lo juzgaron con dureza y le otorgaron la misma calificación que a un lesionado de gravedad, como el canadiense Alphonso Davies.

Socio de Díaz sufre lesión

El Bayern Múnich reportó pocas horas después del partido la lesión de Alphonso Davies, quien “sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho durante la victoria por 3-2 contra el Eintracht Frankfurt”, según el comunicado.

“Así lo ha determinado un exhaustivo examen realizado por el departamento médico del FC Bayern. Por lo tanto, el defensa será baja por el momento”, completaron.

Angustia hasta el final

Después de estar 3-0 arriba, gracias a un doblete de Harry Kane, el Bayern Múnich terminó pidiendo la hora al imponerse 3-2 al Eintracht Frankfurt, aunque logró quedarse con los tres puntos que refuerzan su liderato en la Bundesliga tras la 23ª fecha.

Con esta victoria, la tercera consecutiva, el gigante bávaro suma ocho puntos más que su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund, que no pasó del empate 2-2 en Leipzig este sábado. En tanto, el Frankfurt se mantiene a las puertas de los puestos europeos (7º).

Harry Kane
El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, intenta lanzar un centro ante la presencia del defensor del Frankfurt, Aurele Amenda, en partido de la Bundesliga. (Foto Alexandra BEIER / AFP) Foto: AFP

El triunfo también le permite ampliar la ventaja sobre el Hoffenheim, sorprendente tercero, que empató 2-2 con el Colonia y se encuentra a 14 puntos del vigente campeón.

Liderado por su tridente ofensivo de Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, el Bayern fue claro dominador del juego y exigió constantemente al arquero brasileño del Frankfurt, Kauã Santos.

El equipo de Vincent Kompany abrió el marcador por medio de Aleksandar Pavlovic, cuya media volea desde fuera del área superó la estirada de Santos (16′).

Magia de Luis Díaz deja perpleja a la Champions: jugada con Bayern Múnich es distinguida

Poco después, Kane amplió la ventaja de cabeza (20′) y luego marcó el tercero en el minuto 68, con un disparo ajustado desde fuera del área, para llegar a su 28º gol en Bundesliga esta temporada. Fue, además, su tercer doblete consecutivo en el torneo.

Sin embargo, la amplia ventaja derivó en una relajación de los locales, que el Eintracht aprovechó para descontar con un penal convertido por Jonathan Burkardt (76′) y otro gol de Arnaud Kalimuendo (86′).

*Con información de AFP.

Más de Deportes

Real Madrid cayó con Osasuna y dejó el camino libre la Barcelona en LaLiga

Estropeada del Real Madrid sacude LaLiga: tabla de posiciones en su lucha con Barcelona

Luis Javier Suárez acumuló un gol más con Sporting de Lisboa y hace méritos para ir al Mundial 2026

De volea Luis Javier Suárez: golazo en Sporting de Lisboa es sensación para el Mundial 2026

La fracción de 175 km puso a prueba la resistencia de los ciclistas.

Daniel Martínez completó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve sin sobresaltos

Harry Kane abrió el marcador tras un cabezazo preciso de Stanišić.

Bayern Múnich con Luis Díaz como titular se impone ante un Frankfurt que metió suspenso en los últimos minutos

El líder de la Bundesliga busca otra victoria con Díaz en el once inicial.

Técnico del Bayern Múnich tomó decisión de última hora en relación a Lucho Díaz y el juego Bayern Múnich vs. Frankfurt

Los números de su primera temporada dejan claro su impacto inmediato: 19 goles y 13 asistencias.

Director del Bayern Múnich ponderó el juego de Luis Díaz: clave para ser el líder en la Bundesliga

Gastón Fernández aclaró que no han recibido notificación oficial de la UEFA respecto al caso de racismo en Lisboa.

Agente de Prestianni habló sobre las sanciones de la UEFA tras el capítulo de posible racismo contra Vinícius Jr.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia reacts during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

James Rodríguez aún no debuta con Minnesota y ya lo tildan de “egoísta”: esto dijo el director deportivo

El caso ha generado todo un debate en el mundo del fútbol.

Supuesto insulto de Prestianni a Vinicius podría cambiar para siempre el fútbol: Fifa estudia drástica decisión

Noticias Destacadas