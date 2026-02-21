Luis Díaz hizo presencia, pero no brilló en la más reciente victoria del Bayern Múnich por la Bundesliga. Aunque el conjunto bávaro logró imponerse 3-2 al Eintracht Frankfurt, el guajiro pasó desapercibido en materia de asistencias y goles.

Dicha actuación tuvo distintas formas de juzgarse: mientras que para algunas aplicaciones estuvo cerca de los 8.0 puntos, para medios de peso en Alemania, como Bild, Díaz Marulanda estuvo lejos de destacar en el juego correspondiente a la fecha 23.

Luis Díaz fue titular y aportó velocidad y movilidad en el ataque. Foto: Getty Images

En un análisis individual sobre el aporte de los jugadores que tuvieron acción, el medio sentenció que, en una escala de 1 a 5 —donde 1 es la mejor calificación y 5 la más baja—, al guajiro le correspondía un 4.

“Tuvo una primera mitad bastante discreta. Fue más ágil en la segunda mitad; Santos atajó su disparo con una zancada (54′). Puntuación: 4”, fueron las escasas líneas que escribieron sobre Lucho.

Aunque al interior del Bayern parecen haber quedado conformes con lo hecho por Díaz, en la prensa deportiva lo juzgaron con dureza y le otorgaron la misma calificación que a un lesionado de gravedad, como el canadiense Alphonso Davies.

Socio de Díaz sufre lesión

El Bayern Múnich reportó pocas horas después del partido la lesión de Alphonso Davies, quien “sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho durante la victoria por 3-2 contra el Eintracht Frankfurt”, según el comunicado.

“Así lo ha determinado un exhaustivo examen realizado por el departamento médico del FC Bayern. Por lo tanto, el defensa será baja por el momento”, completaron.

Angustia hasta el final

Después de estar 3-0 arriba, gracias a un doblete de Harry Kane, el Bayern Múnich terminó pidiendo la hora al imponerse 3-2 al Eintracht Frankfurt, aunque logró quedarse con los tres puntos que refuerzan su liderato en la Bundesliga tras la 23ª fecha.

Con esta victoria, la tercera consecutiva, el gigante bávaro suma ocho puntos más que su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund, que no pasó del empate 2-2 en Leipzig este sábado. En tanto, el Frankfurt se mantiene a las puertas de los puestos europeos (7º).

El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, intenta lanzar un centro ante la presencia del defensor del Frankfurt, Aurele Amenda, en partido de la Bundesliga. (Foto Alexandra BEIER / AFP) Foto: AFP

El triunfo también le permite ampliar la ventaja sobre el Hoffenheim, sorprendente tercero, que empató 2-2 con el Colonia y se encuentra a 14 puntos del vigente campeón.

Liderado por su tridente ofensivo de Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, el Bayern fue claro dominador del juego y exigió constantemente al arquero brasileño del Frankfurt, Kauã Santos.

El equipo de Vincent Kompany abrió el marcador por medio de Aleksandar Pavlovic, cuya media volea desde fuera del área superó la estirada de Santos (16′).

Poco después, Kane amplió la ventaja de cabeza (20′) y luego marcó el tercero en el minuto 68, con un disparo ajustado desde fuera del área, para llegar a su 28º gol en Bundesliga esta temporada. Fue, además, su tercer doblete consecutivo en el torneo.

Sin embargo, la amplia ventaja derivó en una relajación de los locales, que el Eintracht aprovechó para descontar con un penal convertido por Jonathan Burkardt (76′) y otro gol de Arnaud Kalimuendo (86′).

*Con información de AFP.