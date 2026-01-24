CONFIDENCIALES

Gustavo Petro y Angie Rodríguez, una relación fría, pero no rota

Aunque no hubo ruptura total, la relación entre Petro y su exdirectora del Dapre quedó marcada por la desconfianza.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 7:14 a. m.
Gustavo Petro y Angie Rodríguez.
Gustavo Petro y Angie Rodríguez. Foto: DAPRE

La relación entre el presidente Petro y Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, terminó fría, aunque no rota. Rodríguez renunció el 14 de enero y solo hasta el 22 le aceptaron su salida. En los últimos días, la politóloga de 33 años decidió alejarse un poco de su espacio, ubicado al lado del despacho privado de Petro, y se concentró en su oficina en el Fondo Adaptación, en el centro de Bogotá. Lo hizo para distanciarse de las presiones del anillo cercano a Petro. Una fuente de alto nivel le confirmó a SEMANA que quien estuvo detrás de su salida habría sido Juliana Guerrero, la misma que obtuvo sus títulos universitarios de forma irregular en la Fundación San José, con quien sostuvo diferencias. De hecho, Nhora Mondragón, la nueva directora del Dapre, es cercana a Guerrero, quien tiene poder en el Ministerio del Interior. Allí fue jefe de gabinete y logró que René Hernández, un maestro que la impulsó en la política, se convirtiera en director de Consulta Previa de ese despacho.

