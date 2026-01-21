Víctimas de la masacre en el departamento de Guaviare habrían recibido tiros de gracia: Fiscalía

Este miércoles, Medicina Legal confirmó que entre las víctimas de una masacre en el departamento de Guaviare, supuestamente en un enfrentamiento entre grupos ilegales que se disputan el control del tráfico de estupefacientes en esta zona del país, estaban tres niños.

Ahora es la Fiscalía la que confirma que las víctimas habrían recibido disparos a corta distancia, tiros de gracia, como comúnmente se conoce, lo que descartaría el supuesto enfrentamiento entre las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá y alias Iván Mordisco.

“Profesionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Villavicencio avanzan en las labores de identificación de los cuerpos para la entrega a sus familiares, y en los próximos días se profundizará en estudios de balística y toxicología para establecer el uso de sustancias tóxicas antes del deceso”, explicaron desde la Fiscalía.

El ente acusador abrió una investigación formal para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de esta masacre, pero desde ya tienen una hipótesis que esperan verificar con el avance del proceso y que lleve a establecer lo que ocurrió en el sitio.

“Las inspecciones técnicas a cadáver y otras actividades realizadas por personal del CTI de la Fiscalía y de la SIJIN de la Policía Nacional sobre los cuerpos de 21 hombres y 5 mujeres, preliminarmente dan cuenta de que las víctimas recibieron disparos a corta distancia, varias de ellas en la cabeza, lo que descartaría la existencia de un enfrentamiento armado”, dijo la Fiscalía.

Medicina Legal inició la identificación de 27 cadáveres que dejaron combates entre disidencias de Mordisco y Calarcá

Medicina Legal aseguró que fueron 26 los cuerpos que llegaron al instituto forense, en la ciudad de Villavicencio; a todos se les practicaron exámenes de necropsia y pruebas de dactiloscopia para establecer con certeza de quiénes se trataba; 24 fueron identificados.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa a la opinión pública que, una vez avanzadas las labores de los equipos forenses destacados para el abordaje de veintiséis (26) cuerpos ingresados a la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, procedentes del área rural del municipio de El Retorno, Guaviare, a la fecha se ha logrado la identificación de veinticuatro (24) personas; de las dos (2) restantes, aún no se ha establecido su identidad”, señaló Medicina Legal.

Las víctimas serían integrantes de organizaciones criminales que disputan el control del tráfico de estupefacientes en la región. Foto: Suministrada

Algunas autoridades advirtieron que en la zona, las disidencias de las Farc libran una violenta disputa que ha dejado decenas de muertos. En esta oportunidad, la masacre fue brutal y 26 personas fueron asesinadas por quienes dicen estar en un proceso de paz.