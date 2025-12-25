Nación

Golpe a las disidencias de las Farc en Tolima: capturan tres integrantes del bloque central Isaías Pardo

Los hombres estarían vinculados con el hostigamiento a la estación de Policía del corregimiento El Limón, del municipio de Chaparral, el pasado 7 de diciembre.

Redacción Nación
25 de diciembre de 2025, 11:28 p. m.
Capturan tres disidentes de las Farc del bloque central Isaías Pardo.
Capturan tres disidentes de las Farc del bloque central Isaías Pardo. Foto: Ejército Nacional

Las autoridades capturaron a tres integrantes de las disidencias de las Farc, frente Gerónimo Galeano, del bloque central Isaías Pardo, entre ellos alias Libardo o Alexander, quien sería cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla en la estructura criminal.

La diligencia de allanamiento se adelantó en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, hasta donde llegaron soldados del Gaula Militar Tolima, orgánico de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en articulación con al Fuerza Aeroespacial, la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

Las autoridades señalaron que los sujetos estarían vinculados con el hostigamiento a la estación de Policía del corregimiento El Limón, municipio de Chaparral. Además, estarían extorsionando a diferentes gremios productivos logrando recaudar de manera ilícita cerca de 400 millones de pesos.

Las víctimas, entre las que se encuentran caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros, procedentes de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, adelantaron las respectivas denuncias ante las autoridades para lograr su captura.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal intimidaba a la sociedad civil con la instalación de carteles, vallas, grafitis y reuniones forzadas, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a la población e impedir la acción de la Fuerza Pública.

“Estos hechos se venían registrando desde hace aproximadamente cinco meses, en articulación con alias Cortico y alias Risas, integrantes de las disidencias de las Farc del frente Ismael Ruiz, quienes ya habían sido capturados en meses anteriores”, señaló el Ejército.

En el operativo de captura se incautaron armas, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del fente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos utilizados para la planeación, coordinación y ejecución de las actividades criminales.

Los capturados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, en concurso con extorsión agravada.

