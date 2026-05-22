Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, afirmó que el abogado es el único capaz de ganarle a Cepeda

Mauricio Gómez Amín, el exsenador y jefe de debate de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, se refirió a la contienda de cara a la primera vuelta en la que se definirá quien será el próximo presidente del país.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarían en segunda vuelta, según encuesta de Guarumo para ‘El Tiempo’

Gómez le pidió a la ciudadanía que voten por el abogado, pues considera que sería el único que podría derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

“El desespero de las otras campañas los ha llevado a cruzar el límite que no se cruza en política, meterse con la familia de Abelardo de la Espriella. Nosotros al contrario de responder esos ataques bajos vamos a concentrarnos y a ganar en primera vuelta”, aseguró Amín.

“Las últimas encuestas lo único que muestran es que el único candidato que tiene las posibilidades reales de derrotar a Iván Cepeda es Abelardo. Por eso les pido por la patria, por sus hijos, por sus familias, rodear a Abelardo el 31 de mayo votando por él masivamente”, pidió Gómez.

Además, le pidió a los electores de Paloma Valencia y de Sergio Fajardo para que apoyen a De la Espriella para derrotar a Cepeda. “Y evitar que este señor destruya por completo a Colombia estos próximos cuatro años”, agregó.