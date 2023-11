Alejandra Azcárate denunció que fue víctima de intento de robo; delincuente se llevó ‘su tajada’: “lamentable y asqueroso”

Alejandra Azcárate se convirtió en una de las comediantes y artistas más reconocidas de los medios nacionales, debido al trabajo que realizó en su carrera profesional a lo largo del tiempo. Su talento, su personalidad y su contundente humor, la llevaron a ser foco de señalamientos y criticada por miles de personas, quienes no estaban de acuerdo con sus dichos y opiniones.

No obstante, pese a las controversias que la marcaron en el pasado, la celebridad se robó las miradas de los curiosos con su toque único en los escenarios digitales, donde compartió parte de sus experiencias y sus relatos personales. La colombiana fue contundente con sus defensas y respuestas a algunos comentarios que recibió, demostrando la agilidad para hacer de lado las críticas.

Alejandra Azcárate habló sobre intento de robo que sufrió

Sin embargo, esto no le funcionó a aquel hombre, pues sus reacciones fueron más rápidas y eficientes para evitar que le robaran el objeto que llevaba en sus manos. La famosa supo moverse a tiempo y allí fue cuando el sujeto terminó ‘llevándose’ su tajada’.

“Les quiero compartir esto con el ánimo de que las mujeres estén muy atentas a esta situación que me acaba de ocurrir aquí en Bogotá. Resulta que hoy, a las 8:30 de la mañana, yo tenía un desayuno de trabajo en un restaurante ubicado por la 81 con novena. Ahí se puede parquear, justo al frente, sin inconveniente alguno”, mencionó al inicio del post.

“ Al parecer, hay muchos hampones que han cogido esta nueva modalidad que al estar atentos, frente al hecho de que uno abra la puerta, pasan al lado con la moto y le jalonean a uno la cartera. Yo no tenía ni idea de esto ”, aseguró, bastante molesta e indignada.

Alejandra Azcárate reprochó estos hechos e indicó que no era justo con los habitantes enfrentar estas experiencias por falta de seguridad. Su inconformidad era evidente al detallar en lo que se pudo convertir este instante.

“Ya es evidente que ni en esta ciudad ni en este país uno puede vivir con una mínima sensación de tranquilidad. A mí esto me parece lamentable y asqueroso. Lo mínimo que uno merece como ciudadano es un ambiente apacible y seguro. Alcancé a reaccionar, de físico reflejo, el de la moto se fue de jeta contra el espejo, me lo volvió una miseria y me quedé con mi pedazo. Pasó un señor y se acercó a auxiliarme”, puntualizó en el clip, que fue replicado por otra cuenta.