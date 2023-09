Alejandra Azcárate reveló un secreto íntimo para alejar a los hombres tacaños

Sin embargo, ella no presta atención e incluso en sus apariciones hace bromas sobre lo ocurrido. Así fue en la entrega de los Premios India Catalina donde tuvo que subir al entregar un galardón y por fallas técnicas le entregaron el sobre que no era. Ella supo llevar la situación en vivo y reaccionó diciendo: “Bueno y qué más”, provocando nuevamente las carcajadas. Seguía esperando y dijo en vivo que ya iban a traer el sobre correcto. “Menos mal, esto es en vivo… estas cosas pasan”, dijo.

Alejandra es una de las mujeres que no tiene pelos en la lengua para hablar de los hombres y de las situaciones que representan a más de uno, por ello, en una de sus publicaciones en redes sociales dio un tip sobre cómo alejar a las personas tacañas. Y para ello argumentó a que no siempre se recibe lo que se da.

“Tiene toda la razón, a la gente le encanta recibir y no dan ni un agradecimiento”; “Así es… Bien lejos de los tacaños, si es posible que no hagan parte de tu vida”; “Estoy en desacuerdo. Hay una ley, qué es la siembra y la cosecha. Y otra que es el dar y recibes más de lo que das”, decían algunas de las publicaciones en respuesta al video.

“Sin entrar en detalles frente a ese episodio horroroso de mi vida que, afortunadamente, ya lo superé, muy a pesar de mis detractores. No sé si me dejaron de hablar personas por eso, lo que sí sé es que yo dejé de hablarle a mucha gente, gente que no me quiero ni volver a cruzar ni que me vuelvan a saludar”.