Esperanza Gómez le soltó picante comentario a Eva Rey; terminó haciendo confesión sobre Alejandra Azcárate

Esperanza Gómez se ubicó como una de las actrices colombianas de contenido para adulto más famosas en las plataformas digitales, debido a su amplio recorrido en la industria. Su trabajo en varias escenas la ayudó a catapultarse al reconocimiento, trabajando con diversos talentos de este universo y con grandes empresas de este mercado.

La actriz de cine para adultos colombiana.

Poco a poco su nombre tomó fuerza, logrando proyectos nuevos y diferentes en otros ámbitos. Millones de colombianos conocieron su imagen, disfrutando de sus ideas, de sus comentarios y de las apariciones que hizo en formatos de entrevistas.

Recientemente, Esperanza Gómez fue la invitada de Eva Rey a Desnúdate con Eva, donde aprovecharon para dialogar sobre varios temas, entre los que destacaron el personal, profesional y amoroso. La artista no se guardó casi nada, evitando únicamente revelar ganancias o tarifas sobre la venta de contenidos pornográficos.

La actriz charló con Eva Rey sobre su vida.

Sin embargo, en medio de todo el diálogo, la atención de algunos curiosos se posó en el juego que realizó la española para que su invitada eligiera personajes y opciones en una situación específica que le planteó. En esta dinámica se mencionaron famosos políticos, deportistas, actrices, cantantes y presentadoras, entre las cuales la caldense tenía que quedarse con uno.

“Vamos a hacer un jugueteo, hay que elegir. Quiero que me elijas entre personajes que te voy a poner para grabar una escena de contenido para adultos”, dijo la presentadora en la charla, alistando su agenda con las opciones que le daría a la actriz.

“Vamos a rodar una película y te voy a dar la oportunidad de elegir con quién”, agregó, explicándole la dinámica.

Reconocida actriz colombiana de cine para adultos.

Una vez dijo esto ante la cámara, Esperanza Gómez interrumpió y soltó un particular comentario, donde le coqueteó a Eva Rey y le indagó si ella estaría integrada en la lista de celebridades entre las que tenía que escoger.

“Dicen que los europeos son buenos en la cama, ¿no te vas a incluir tú ahí?”, señaló la actriz de contenido para adulto de forma pícara.

“Sí, yo me puse con alguien que tienes que elegir”, respondió Eva Rey, soltando una risa y asegurando que estaba en este listado.

Esperanza Gómez jugó una dinámica con Eva Rey

Tras mencionar a personajes como Shakira, Karol G, Paola Turbay, Carolina Gómez, Juan Manuel Santos, Iván Duque, Gustavo Petro, Álvaro Uribe, J Balvin, Maluma, Carlos Vives, Juanes, Trump, Obama, entre otros, la española no dudó en dar la última opción, aprovechando para poner su nombre con el de otra famosa presentadora y comediante.

“Alejandra Azcárate o yo, me quería meter porque yo trabajé con Alejandra Azcárate”, dijo la europea, recordando el proyecto en el que participó con la también actriz colombiana.

“Uy, me la pusiste difícil”, respondió la creadora de contenido, agregando su respuesta: “La verdad es que a mí, Alejandra Azcárate tiene un no sé qué, no sé donde, sex appeal, que a mí ella como mujer me parece espectacular”.

La actriz fue protagonista de confesión que hizo Esperanza Gómez

No obstante, Esperanza Gómez no se quedó con las ganas y lanzó picante comentario a la periodista, asegurando que le gustaría “probar” con una europea, pues no recordaba haber estado con alguna.

“Pero dicen que las europeas tienen ese algo, dicen que son toderas”, puntualizó con un tono jocoso.

“¿Nunca has estado con una europea?”, indagó Rey en su formato, a lo que contestó la caldense: “Mira que no, las escenas que he hecho con mujeres han sido con americanas y latinas, no tengo la experiencia con una mujer europea”.

Sin embargo, la actriz de contenido para adulto recordó que sí vivió una experiencia en Francia con una mujer, por lo que descartaba su comentario anterior. Allí relató cómo sucedió todo estando con uno de sus esposos, y aseguró que “a uno a veces se le olvida” esta clase de anécdotas.