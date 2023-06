Alejandra Azcárate confesó detalles sobre su vida y cómo fueron sus inicios en la televisión

Los últimos años han sido muy movidos para Alejandra Azcárate. Es difícil olvidar el caso en el que su nombre y el de su esposo, Miguel Jaramillo, se vieron inmersos de manera lamentable hace un par de años en el caso de la detención de una avioneta que llevaba cocaína desde Colombia.

Alejandra Azcárate suele hablar de todo tipo de temas sin tapujos. Foto: Instagram @laazcarateoficial - Foto: Foto: Instagram @laazcarateoficial

En ese momento se empezó a rumorar con fuerza que la pareja de la comediante era dueño de la compañía que alquiló dicho transporte. Sin embargo, como se demostraría tiempo después, Jaramillo había salido de dicha sociedad meses atrás.

Este episodio afectó la vida de Alejandra en muchos niveles y la llevó a “recorrer los sótanos del infierno”, generando fuertes inconvenientes en su trabajo, con marcas a las que representaba, demandó a medios de comunicación, con amigos, familia e incluso en la relación con su esposo.

Aunque en la actualidad Alejandra y el país parecen haber superado esta situación, su nombre vuelve a estar en otra controversia menor y todo fue por contar algunos detalles, hasta ahora desconocidos, sobre su vida.

La comediante y modelo estuvo en una entrevista con Caracol Radio y allí abrió su corazón para confesar que empezó su carrera desde abajo y teniendo trabajos en bares. En uno de ellos fue donde logró acercarse al presidente de Citytv, Iván McAllister.

“Me vio bailando y me dijo: ‘Oiga, lleve su hoja de vida y haga un casting, usted está muy divertida, usted es muy especial’”, relató Alejandra.

Según la mujer, esto fue un proceso de dos meses donde tuvo que asistir a diferentes pruebas y competir con otras personas hasta que finalmente fue la escogida.

Además de su vida laboral, la Azcárate, como se le conoce, también reveló cómo conoció a su esposo, con quien lleva 18 años de casada. “Cuando comencé a conversar con Miguel, cuando vi muy rápidamente el tipo de hombre que era (…) supe que era la persona que quería para mí. Nos enamoramos muy rápidamente”, detalló la Azcárate, y destacó que su esposo es un hombre “respetuoso, caballeroso, con fe, con arraigo familiar y con bondad en la mirada”.

Alejandra Azcárate tuvo que dar declaraciones sobre lo ocurrido con la narcoavioneta. - Foto: Foto: Instagram / @laazcarateoficial

A pesar de la forma de expresarse, y aunque existen muchas personas que no comparten su manera de pensar, otros por su parte la apoyan y ha logrado crear una gran comunidad en redes sociales. Recientemente, dio de qué hablar por un comentario que desató todo tipo de críticas.

Por medio de sus redes sociales, la presentadora, actriz y comediante acostumbra a ser muy activa, en especial a través de TikTok, donde la famosa se ha convertido en toda una creadora de contenido, ya que sube muy seguido videos en los que habla sobre algún tema.

Desde relaciones de pareja, de familia, consejos para no tener amistades tóxicas hasta amor propio, la bogotana se despacha en su TikTok hablando con sus más de 900 mil seguidores.

Sin embargo, hace unos días desató revuelo por un video en el que habló de sí misma y su relación con las mujeres, por lo que la calificaron como arrogante, ya que confesó no “mezclarse con el montón”.

“Yo nunca, nunca seré una mujer del montón, porque funciono como el aceite de oliva con el balsámico, me integro, pero no me mezclo”, expresó la famosa en su corto video, desatando cientos de comentarios.

Alejandra Azcárate desató una controversia por comentario en redes sociales. - Foto: PILAR MEJíA

“Yo justificando mi poca capacidad de socializar”. “Yo tampoco seré del montón... Nunca es Nunca... sorry a las que no les gusta”. “Qué gran reflexión”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Sin embargo, uno que al parecer no le gustó para nada y lo respondió fue en el que le dijeron que “cuando no le caemos bien a la gente por nuestra actitud arrogante, terminamos diciendo esas palabras”, y sin guardarse nada, Alejandra le contestó que sus palabras tienen más que ver con el amor propio que con la arrogancia.

“La seguridad no tiene nada que ver con la arrogancia”, expresó la famosa cerrando el tema.