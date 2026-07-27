MinJusticia designado, Iván Cancino, anuncia revisión de nombramientos de notarios en interinidad realizados por el Gobierno Petro

El ministro de Justicia designado, Iván Cancino González, anunció que el próximo Gobierno realizará una evaluación individual de los recientes nombramientos de notarios en interinidad expedidos por el Gobierno de Gustavo Petro en los últimos días de su mandato, con el fin de verificar que cada designación se ajuste a los principios de legalidad, mérito, idoneidad y transparencia.

Ministro de Justicia designado, Iván Cancino, alertó de modificación del manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

En un pronunciamiento, Cancino recordó que la legislación vigente faculta al presidente de la República para efectuar estos nombramientos cuando no existe un concurso de méritos con lista de elegibles vigente. Sin embargo, sostuvo que “la existencia de una facultad legal no releva a la administración del deber de ejercerla con los más altos estándares de objetividad, transparencia, prudencia y responsabilidad institucional”.

El ministro designado afirmó que la función notarial es un componente de la seguridad jurídica del país y señaló que quienes ocupen estos cargos deben acreditar las condiciones personales, éticas y profesionales requeridas.

Asimismo, indicó que el próximo Gobierno avanzará en la realización del concurso público de méritos para la provisión de las notarías, previsto por la Constitución. Agregó que, si durante la revisión de los nombramientos se identifica alguna actuación que no cumpla los estándares establecidos o requiera un análisis jurídico, “se adoptarán las decisiones que correspondan dentro del marco de la Constitución y la ley”.