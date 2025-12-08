Suscribirse

Horas finales de sesiones en el Congreso se prestan para aprobar “adefesios”; alerta de congresista del Centro Democrático

Podrían aprobar “adefesios”, advirtió el parlamentario. Quedan pocas horas de la agenda legislativa, porque finaliza el 16 de diciembre y solo sesiona martes y miércoles.

Redacción Semana
8 de diciembre de 2025, 4:02 p. m.
Reforma tributaria en comisiones económicas del Congreso
Reforma tributaria en comisiones económicas del Congreso | Foto: Congreso de la República / Youtube

Quedan pocos días para que concluyan las sesiones ordinarias del Congreso de la República y, con la temporada festiva cercana y una agenda legislativa cargada, podría abrirse un escenario propicio para una posible “aprobatón” de proyectos que, en algunos casos, podrían resultar inconvenientes para los ciudadanos y para el Estado en general.

Hernán Cadavid, congresista del Centro Democrático, hizo una alerta que cobra relevancia ahora que el Legislativo entra en su recta final, con múltiples proyectos de ley en espera de votación, varios de ellos de alto impacto.

Entre los que siguen en discusión está la reforma tributaria 2025, que, aunque parece prácticamente hundida —pues no se vislumbra un camino legal que le permita avanzar en el trámite requerido—, aún figura en el orden del día de este martes 9 de diciembre en las comisiones económicas de Senado y Cámara.

RESPUESTA A LA ALOCUCIÓN PRESIDENCIAL POR PARTE DE LA OPOSICIÓN El Representante a la Cámara, Hernán Cadavid: “Desde el día uno somos la oposición al gobierno de Gustavo Petro y desde ya estamos preparados para que la Colombia del 2026 vuelva a ser segura”.
Hernán Cadavid, congresista | Foto: Suministrada a Semana

Gobierno insiste en Ministerio de la Igualdad

Según Cadavid, estos últimos días de trabajo podrían usarse para lo que calificó como “aprobar adefesios”. Mencionó el caso del Ministerio de Igualdad que, según información que asegura haber recibido, estaría en la mira del Gobierno para ser aprobado “a como dé lugar”, aprovechando las “horas finales”, cuando a veces no asisten todos los parlamentarios, se distraen o abandonan el recinto.

Según lo mencionado por el representante a la Cámara, en estos momentos es donde el gobierno “puede meter goles”. Por ello, advirtió que, pese a los escándalo alrededor de ese ministerio, que ha sido tildado de poco ejecutor y promotor de burocracia, se insiste en su existencia.

De aquí que Cadavid confirmara que, ante la inclusión del proyecto de ley en la agenda, presentará ponencia de archivo, por considerar que se trata de “un completo despropósito”.

Redacción Semana
