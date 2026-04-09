Violenta noche en Cartagena: asesinaron a un hincha del Junior y autoridades ofrecen $20 millones por los responsables

Lo que era una noche de fútbol en Cartagena terminó en tragedia con la muerte de un hincha del Junior de Barranquilla en la capital de Bolívar, en medio de unos graves disturbios que se presentaron la noche del miércoles, 8 de abril.

El nombre de la persona asesinada es Gabriel Acosta y son $20 millones los que están ofreciendo las autoridades para quien permita ubicar al responsable de este homicidio.

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El secretario del Interior, Bruno Hernández, dijo en entrevista con Noticias Caracol que avanzan con las investigaciones y aprovechó para rechazar lo ocurrido en la ciudad.

“Bueno, primero, lamentar profundamente este hecho, producto de la intolerancia, con total sevicia, como se puede ver y apreciar en diferentes videos que se han publicado en diferentes redes sociales. Para nosotros no son hinchas ni son barristas; para nosotros los vamos a tratar como unos delincuentes, como unos bandidos y criminales que se apropian o se disfrazan de hinchas para cometer este tipo de acciones”, dijo.

Para Hernández, este evento fue milimetricamente organizado por las diferentes autoridades e instituciones con el fin de que no se presentaran algunas situaciones que lamentar.

“Nosotros como distrito, con las diferentes dependencias y fuerzas públicas, hace más de dos meses venimos planificando este evento, que fue un gran evento porque en el estadio, en los alrededores del estadio, no sucedió absolutamente nada. El ingreso de los hinchas, que ahí sí están realmente los hinchas; más de 18 mil personas asistieron a este gran evento de ciudad; no sucedió absolutamente nada”, agregó al noticiero nacional.

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Asimismo, el funcionario explicó cuál fue el momento más complicado en temas de seguridad durante la noche de este miércoles.

“La complejidad se presentó al momento del traslado de las barras hacia la ciudad de Barranquilla, en varios barrios de la ciudad de Cartagena, donde inclusive de manera oportuna e inmediata la Policía actuó, donde también estuvo la Infantería de Marina, pero desafortunadamente este lamentable hecho enluta de gran manera lo que queríamos o lo que queremos para esta ciudad como un evento de talla internacional”, sostuvo.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña, señaló que ya los investigadores judiciales tratan de identificar plenamente a los responsables de este asesinato.

“La Policía Nacional ya se les asignó un grupo especial determinado para esta investigación. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, así como también se ha dispuesto el ofrecimiento de una recompensa de hasta veinte millones de pesos para la persona que brinde información sobre este desadaptado, esta persona que enluta a la ciudad de Cartagena con un comportamiento totalmente reprochable”, señaló.

El oficial sostuvo que la víctima sería integrante de la barra de Los Kuervos que alienta al equipo del Junior de Barranquilla.

“Esperamos que, con el apoyo de los ciudadanos y teniendo en cuenta que existen videos claros, se pueda identificar plenamente a este delincuente que le quitó la vida a un joven en Cartagena”, dijo.